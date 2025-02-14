亞冬會閉幕式晚上舉行　官方指留下深刻「爾濱」印記

第九屆亞洲冬季運動會收官，中國隊以32金27銀26銅創歷屆亞冬會最佳戰績。閉幕式周五（14日）晚上在黑龍江哈爾濱舉行。外交部發言人郭嘉昆稍早時表示，「冰雪同夢、亞洲同心」的火種不會熄滅，和平、發展、友誼的共同願望和追求將繼續傳承，亞冬會歷史上將留下深刻的「爾濱」印記。



閉幕式將在晚上8時舉行，據介紹，其採用文藝演出與儀式相融合的方式，展現從「期盼」到「相會」、從「重逢」到「告別」的情感，用中國人的樂觀與熱情傳遞對各國運動員跨越山海、奔赴盛會的敬意。

閉幕式整體時長約為60分鐘，從開幕式的「守冬」到閉幕式的「望春」，開閉幕式形成首尾呼應，主打「冬去春來，生生不息」的價值理念。其中，開幕式中的冰燈元素再次在閉幕式中出現，同時，包括哈爾濱陽台音樂會元素等也在閉幕式中再次亮相，共同展望屬於亞洲的繁榮發展與美好未來。

中國香港體育代表團在閉幕式上入場。（新華社）

中國體育代表團成員在閉幕式上入場。（新華社）

中國體育代表團旗手徐夢桃（右二）在閉幕式上留影。（新華社）

中國體育代表團在閉幕式上與演員、志願者一同慶祝。（新華社）

外交部發言人郭嘉昆稍早在例行記者會上說，本屆亞冬會上，運動健兒們同場競技，相互尊重、彼此鼓勵，生動詮釋著體育促和平、促團結、促包容的理念。柬埔寨、沙特等國首次派團參賽，讓冰雪運動不再局限於高緯度國家，冰雪經濟正在成為新的增長點。

閉幕式上表演的演員。（新華社）

閉幕式上表演的演員。（新華社）

閉幕式上表演的演員。（新華社）

郭嘉昆表示：「在賽場上，我們看到了一個人就是一個代表團的約旦運動員，還有從北京冬奧會來到哈爾濱亞冬會的泰國運動員。34個國家和地區的1200多名體育健兒齊聚『爾濱』，實現了亞洲冰雪運動大家庭的再次擴容，也讓亞洲團結友誼的主旋律更加響亮。」

他又指：「『永遠向前』是亞奧理事會的格言。中方願同亞洲國家和國際社會一道，推動國際奧林匹克事業不斷向前發展，為構建人類命運共同體作出更大貢獻。」