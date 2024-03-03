兩會｜董明珠再建議：個稅起徵點增至1萬　促減稅向中低收入傾斜

2024年全國兩會將於3月4日、3月5日召開。內地知名企業「格力電器（Gree）」董事長兼總裁董明珠在接受採訪時表示，她將再次建議提高內地個人所得稅起徵點，由每月5000元提升至1萬元（人民幣，下同）。董明珠同時就法定假日安排等方面提出觀點。



董明珠建議提高個稅起征點，完善階梯稅率。即將個稅起征點由5000元/月提升至10000元/月，在全年應納稅所得額分級最高檔96萬元/年的基礎上增設一檔200萬元/年（對應稅率50%至55%），同時進一步優化調整超額累進稅率的層級、級距，促使減稅向中低收入傾斜。

據悉，這已非董明珠首次建議提高個人所得稅起徵點。她表示，「過去5000元起征點已經好多年了，現在確實應該把它提高了。」

董明珠已連續數年堅持建議，提高個稅起徵點，由每月5000元增至1萬元。（南方+ 影片截圖）

董明珠認為，國家現有補貼，比如教育補貼、養老補貼等，提供給民眾後實際上已差不多達到1萬塊錢，「為什麼不能一次性到位呢？」她指出，提升至1萬元以上後，不僅減輕審核、申報成本，也能杜絕造假。

此外，董明珠提出了關於允許企業彈性安排法定節假日的建議。她表示，一方面，法定節假日期間，部分特殊工種從業人員仍需堅守崗位，導致其與家人共處的假期時間被壓縮且難以補足，建議允許企業彈性安排法定節假日，提高人民群眾的獲得感、幸福感。

另一方面，在規定的節假日期間，所有人停工後，同時湧上旅遊景點，造成堵塞混亂。合理安排放假時間，更有利於旅遊業發展，有利於推動錯峰過節，減少疫情傳播風險，疏解社會運行壓力。

西安大唐芙蓉園不夜城景區遊人如織。（視覺中國）

董明珠表示，「當然對於國家規定的法定休假日，企業必須完整執行。有些崗位由於特殊原因，在8小時工作制上適當延長，是可以理解的，但如果企業對員工的身體和心理健康於不顧，實行『996』工作制，這絕對不可行。建議檢察機關充分發揮職能，最大限度保護勞動者合法權益。」