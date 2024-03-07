福布斯中國2024傑出商界女性榜單：平均51歲　孟晚舟董明珠上榜

福布斯中國周四（7日）發布「2024傑出商界女性100」榜單，上榜女性平均年齡51歲，當中44%為白手起家的創業者、44%為職業經理人、12%為女性二代接班人。



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福布斯中國以國內上市公司女性管理者、入選「福布斯全球2000強」的跨國公司在華女性領導人，以及獨角獸企業女性創始人為研究對象，通過對候選人所領導業務經營業績、資本市場表現、市場規模、行業影響力、創新力等數據分析，從上千位候選人中遴選出最終100人。

100位傑出女性從事的行業主要包括食品飲料、連鎖零售、石油化工、新能源光伏與電池、創新藥研發和第三代半導體等。立訊精密創始人王來春，華為副董事長、輪值董事長、首席財務官孟晚舟，剛卸任的抖音集團首席執行官張楠，格力電器董事長董明珠，小紅書創始人瞿芳，娃哈哈副董事長、總經理宗馥莉，海天味業副董事長、執行總裁程雪等人均在榜上。

與去年榜單相比，今年100位上榜的傑出商界女性中共有29張新面孔，主要分布於科技和大消費領域。其中，華恒生物創始人郭華恒、英諾賽科創始人駱薇薇和星星充電創始人邵丹薇是硬科技領域的典型代表。而從所在城市看，北京、上海是上榜女性最多的城市。