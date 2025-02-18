深圳70名AI公務員正式返工　基於DeepSeek開發　錯誤率低於5%

深圳市福田區70名「AI公務員」近日正式上崗，參與公文處理、民生服務、應急管理、招商引資等多類工作。AI公務員是基於DeepSeek開發的，不僅能大幅提高工作效率，還能將錯誤率控制在5%以內。



AI數智員工演示畫面。（網上圖片）

據《廣州日報》消息，福田區推出基於DeepSeek開發的「AI數智員工」，上線福田區政務大模型2.0版。除了有DeepSeek通用能力外，還結合各部門各單位實際業務流程，量身定制個性化智能體，首批滿足240個業務場景使用，涉及公文處理、民生服務、應急管理、招商引資等11大類。

其中，「執法文書生成助手」將執法筆錄秒級生成執法文書初稿，民生訴求分撥準確率從70%提升至95%。「安全生產助手」生成演練腳本效率提升100倍。「AI招商助手」企業分析篩選效率提升30%，分析時間縮至分鐘級。「AI任務督辦助手」跨部門任務分派效率提升80%，按時完成率提升25%。

另據《深圳特區》報道，周日（2月16日），深圳市基於政務雲環境面向全市各區各部門正式提供DeepSeek模型應用服務，實現了基於DeepSeek的人工智能政務應用一體化賦能升級。

深圳市基於政務雲環境面向全市各區各部門正式提供DeepSeek模型應用服務。（Reuters）

上周一（2月10日），深圳已完成DeepSeek R1（671B）滿血版模型在政務雲上的部署，並於上周四（2月13日）組織開展全市使用操作培訓，成為廣東省首個基於政務雲信創環境下全市範圍部署應用DeepSeek的城市，也標誌着深圳政務服務智能化水平再上新台階。

據不完全統計，近一周時間已有超過200間企業宣布接入DeepSeek，覆蓋基礎電信企業、雲計算、晶片、金融、汽車、手機等多領域。包括華為、阿里、百度、騰訊、京東等在內的多間雲平台宣布接入DeepSeek大模型，約20間車企宣布在智艙場景或AI營運領域完成與DeepSeek的深度融合。甚至微軟、英偉達、Amazon等世界級雲計算巨頭都宣布接入DeepSeek。