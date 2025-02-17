深圳地鐵11號線月內2次故障　被稱｢通勤專線｣打工仔遲到呻無全勤

2月17日上午，深圳地鐵11號線出現延誤，導致大量乘客擁堵在地鐵站內，且正逢上班早高峰，不少人需要開具「延誤證明」。對此，深圳地鐵連發3次運營公告，對延誤造成的不便表示歉意。



2月17日，有網民在微博、小紅書等平台發文稱，崗廈北11號線上午8:44分的列車已延誤十幾分鐘，導致上班遲到只能開具「延誤證明」；由於地鐵站癱瘓，已不讓上車；即使不換乘11號線，也依舊在崗廈北站被牽連擁堵。還有乘客稱，車門打不開感到空氣不流通，同車乘客嘗試破窗。

對此，深圳地鐵先後3次發布運營公告。首條公告表示，受設備故障影響，地鐵11號線碧海灣站往崗廈北站方向發生列車延誤，預計影響時間超過5分鐘。請有需要的乘客改乘其他交通工具。

此後公告表示，受設備故障影響，目前地鐵11號線「後海站～福田站」暫停運營服務並啟動公交接駁，運營區段調整為「華強南站～福田站」和「碧頭站～後海站」小交路運行。請有需要的乘客改乘其他交通工具。

上午9時47分，深圳地鐵公告表示，地鐵11號線故障已處理完畢，全線列車正在有序恢復運行。

深圳地鐵公告表示歉意。

有需要的乘客可以開具「延誤證明」。

深圳地鐵公告表示，如乘客有需要，可以在深圳地鐵線網（4號線、13號線除外）的任意車站客服中心開具延誤證明（2個工作日內），或者辦理單程票退票。不過有網民表示，即使開具了延誤證明，但部份公司並不承認，「打工人的全勤獎又要沒了」。

至於延誤原因深圳地鐵並未公布，僅表示為設備故障。不過據網民發文，疑似是11號線車公廟往機場方向出現故障，網民稱，「前面看到一大堆滅火器，還聞到些許焦味。」更表示，最前面一節車廂的乘客全都向後跑。

網民稱11號線故障疑似因車公廟站有燒焦味到。

網民發佈11號線車公廟站畫面。

網民稱，在車公廟站被困十幾分鐘。

這已是深圳地鐵11號線月內第二次，在早高峰發生故障延誤。2月7日上午7時，深圳地鐵公告稱，地鐵11號線故障導致列車間隔時間變長，預計需等待8分鐘以上；1小時候排除故障，但恢復正常行車間隔還需等待。

據悉，深圳地鐵11號線是深圳第一條通勤鐵路，路線起於崗廈北站，連接福田中心區、南山、前海、機場、沙井、松崗等區，是深圳城市核心區與西部濱海地區的組團快綫。11號綫具有站距長、速度高、運量大的特點，列車更首次配備商務車卡。

雖然是通勤路線，惟車次少、間隔長，導致每次高峰都會出現人擠人的情況，然而商務車廂卻利用率不高，甚至擠佔普通車廂的空間，曾有網民表示，應該取消設置商務車廂。這次事故後，也有網民提議，應該減少11號線商務車廂，增加發車頻次，高峰期可以運行每分鐘一趟。