深圳7旬單身阿婆網戀｢戰地醫生｣　1個月轉賬111萬積蓄遭騙光

據廣東廣播電視台報道，2024年10月，深圳一名七旬的阿婆墮入網戀騙局，短短一個月內向自稱「戰地醫生」的男子轉賬111萬元（人民幣，下同），銀行職員察覺不妥後報警，目前案件正偵辦中。



郝女士稱自己泥足深陷。（廣東新聞）

據廣東廣播電視台報道，深圳一名七十多歲的郝女士單身獨居，去年10月，她在社交平台上認識了一位自稱是James Wang的戰地醫生，對方表示自己在聯合國工作。

銀行職員發覺異常。（廣東新聞）

高大上的人設讓郝女士對其充滿好感，但很快對方就以「沒錢購買飛機票」「沒錢開具離境工作證明」等多種理由向郝女士借錢。一個月之內，郝女士曾8次向其轉賬，共計111萬。

郝女士最後一次給對方轉賬時，銀行職員發現異常並報警。警方調查發現，對方在社交平台上冒用的是一名韓籍的醫生相片。郝女士表示：「苦了，把我全部的儲蓄都用完了，還要再向別人借。」

警方發現對方冒用韓籍著名醫生相片。（廣東新聞）

警方追回了涉案資金21萬元。（廣東新聞）

目前，警方追回了涉案資金21萬元，案件正在進一步在偵辦中。