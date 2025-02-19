連鎖牙科福斯曼執笠　深圳店多名港人箍牙中招　9歲囡求助港牙醫

內地知名連鎖牙科診所「福斯曼」（Four Smile）近日出現資金鏈斷裂問題，全國所有門店倒閉。近年港人北上整牙成風，福斯曼位於福田的門店也有不少港人光顧，據《香港01》了解，有多名港人成為苦主，涉款最高的個案達3.6萬元（人民幣，下同），主要涉及箍牙服務，現在不僅面臨追討欠款的難題，而且要轉診也不容易。



福斯曼位於福田的門店倒閉。（受訪者提供）

福斯曼主要經營牙齒隱形矯正（俗稱「箍牙」）服務。（福斯曼官網）

門店遍布北上廣深 有人預繳近6萬

公開資料顯示，福斯曼成立於2020年，專營牙齒隱形矯正（俗稱「箍牙」），業務覆蓋國內一二線城市。

內媒報道指，本年春節假期後，福斯曼全國多家診所門店人去樓空，不少顧客預繳數萬元購買服務 ，受影響的患者人數可能已超過千人，遍布北上廣深等大城市，其中有人更預繳近6萬。

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苦主受小紅書及內地博主宣傳資訊吸引

福斯曼位於福田崗廈的門店有不少港人光顧，《香港01》接觸了5名港人苦主，他們主要受到小紅書及內地博主的宣傳資訊吸引，在2023至2024年間預繳全款購買箍牙服務，款項多數約2至3萬元，服務計劃為期1年半至2年，並獲承諾可以延長至完成整個矯正療程。

港人涉款金額最高達3.6萬

其中涉款金額最高的港人個案是28歲的王小姐，達到近3.6萬元，原因是牙齒狀況複雜。王小姐指，原計劃需箍牙2年以上，但目前僅開始半年就因為門店倒閉，已無法收到新牙套。

港人方小姐的9歲女兒在福田店接受早矯療程，療程只完成到三分一。（受訪者提供）

9歲囡只完成三分一療程 母找香港牙醫求助

港人方小姐接受採訪表示，她透過內地博主的資訊認識福斯曼，並帶其9歲女兒到福田的門店看牙，在去年8月付全款20,800元讓女兒接受為期兩年的早矯服務，當時並無簽合同，只有一份權益告知書，但權益告知書僅由診所保留。

在本月7日，方小姐女兒的主治牙醫向方小姐發致歉信，表示福斯曼已拖欠她的工資三個月，她無奈離職並申請勞動仲裁。方小姐當日立即到福田門店，發現現場空無一人，診室的全部設備都已被搬走，後來她由員工處獲悉該店在過年前已經退租。

方小姐女兒的早矯療程為先箍牙把牙弓擴張，然後配戴矯治器引導下顎向前。但是女兒箍牙不到半年，方小姐形容目前療程只完成三分一，她打算找香港牙醫求助。

深圳博主朱莉也是受害者之一，在該門店以近3萬元人民幣的價格購買了箍牙服務。（受訪者提供）

深圳博主朱莉發影片指自己被騙，已經報案。（微博）

深圳近500人維權 涉款逾千萬

據《香港01》了解，福田門店的一眾苦主組成維權群組，目前有近500人加入，其中涉款較高的個案達到4-5萬，整個維權群組涉款逾千萬。一眾苦主除了報警外，還向當地衛健委等部門求助。

例如深圳博主朱莉接受採訪表示，她早前在一個直播間受到福斯曼吸引，先購買了口腔就診服務，後來又在該門店以近3萬元的價格購買了箍牙服務。

2月18日，福斯曼創辦人及關聯企業法人徐志岩在福田派出所接受問話，同日與部分深圳苦主開會溝通。（影片截圖）

老闆：不退款 可繳納1000元轉診

據一眾苦主透露，在2月18日，福斯曼創辦人及關聯企業法人徐志岩在福田派出所接受問話，同日與部分深圳苦主開會溝通。

據苦主引述指，徐志岩在會上表明不會退款，繳納1000元可獲福斯曼轉診至其他牙醫診所，但他沒有保證會承擔轉診之後的費用，原來的顧客下周一開始可以打電話預約覆診。

《香港01》嘗試以電話聯絡徐志岩，但並未成功聯絡上。

福斯曼在內地的各分店都有顧客上門維權。（影片截圖）

苦主轉診難 被要求重新制定治療方案甚至更換牙套

一眾接受箍牙服務的苦主除了面臨無法得到新牙套的問題外，要轉診也不容易。內媒指，部分福斯曼患者曾嘗試前往內地公立醫院和其他民營口腔醫院覆診。然而，公立醫院往往拒絕接收二次矯正的患者，而部分民營口腔醫院則要求患者重新制定治療方案甚至更換牙套。

有業內人士指，對於牙醫而言，由於不了解患者牙齒的原始情況，不敢貿然接手。此外，即使是進行到一半的病例，也需要被視為新病例來完成方案確定以及熟悉工作，這可能需要牙醫投入更多的精力。