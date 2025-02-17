全紅嬋看《哪吒2》留7字評論上熱搜　網民列2人兩大｢共同點｣

綜合內媒消息，中國跳水小將全紅嬋2月16日在抖音平台分享日常生活，還盛讚內地目前的大熱電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》），事件引發熱議。



全紅嬋在抖音評價哪吒2超好看。（微博）

全紅嬋在抖音曬出日常生活照片。（抖音）

中國跳水小將全紅嬋在抖音平台分享日常生活，並曬出內地目前大熱電影《哪吒2》的電影畫面，留下7字評語：「超超超超超好看」。

全紅嬋在抖音曬出日常生活照片。（抖音）

全紅嬋在抖音曬出日常生活照片。（抖音）

「全紅嬋去看哪吒2了」也衝上微博熱搜，有網民發帖指：「沒人覺得哪吒和13歲的全紅嬋很像嗎？都是立着紅紅的頭髮，年紀都很小，但都很厲害！」，有人回應稱：「那股勁兒很像喲！」「兩個孩子雖然年紀小，但都特別厲害，真是讓人刮目相看！」「一個鬧海，一個跳水。」

網民指哪吒與全紅嬋有相似之處。（微博）

據貓眼專業版，截至2月17日，《哪吒2》內地票房已突破118億元（人民幣）。