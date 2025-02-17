全紅嬋看《哪吒2》留7字評論上熱搜 網民列2人兩大｢共同點｣
撰文：許祺安
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綜合內媒消息，中國跳水小將全紅嬋2月16日在抖音平台分享日常生活，還盛讚內地目前的大熱電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》），事件引發熱議。
中國跳水小將全紅嬋在抖音平台分享日常生活，並曬出內地目前大熱電影《哪吒2》的電影畫面，留下7字評語：「超超超超超好看」。
「全紅嬋去看哪吒2了」也衝上微博熱搜，有網民發帖指：「沒人覺得哪吒和13歲的全紅嬋很像嗎？都是立着紅紅的頭髮，年紀都很小，但都很厲害！」，有人回應稱：「那股勁兒很像喲！」「兩個孩子雖然年紀小，但都特別厲害，真是讓人刮目相看！」「一個鬧海，一個跳水。」
據貓眼專業版，截至2月17日，《哪吒2》內地票房已突破118億元（人民幣）。
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