全紅嬋回家過年　中國高人氣運動員過個平靜春節怎麼這麼難？

中國跳水隊成員在春節期間都要展開冬季集訓，往往都無法回家過年。自2020年加入中國跳水隊以來，全紅嬋這些年沒有在春節回老家，而是在積極備戰。



不過，1月26日，全紅嬋突然在微博上分享多張與家人的合照，引起網民驚呼。不久後，網路上也流傳她騎電動車帶姐妹在村裏逛街的視頻，「全紅嬋今年回家過年了」的消息在網上迅速傳開。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



全紅嬋在家鄉的一舉一動都被民眾拍下。（微博圖片）

全紅嬋返鄉過年受滋擾。（魯中晨報）

全紅嬋的父親全文茂向中國媒體證實全紅嬋今年回家過年的消息。他說，女兒回家，全家人都非常開心，但並沒有做太特別的準備，一切如往常一般，「都很正常，就殺隻雞，炒兩個菜」。

全紅嬋的老家位於廣東省湛江市的邁合村，自從全紅嬋在東京奧運會上一戰成名後，村里人氣沸騰，成為網民和遊客的打卡勝地。在邁合小學的圍牆上，有一幅剛上新的牆繪可見全紅嬋的跳水畫像。

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對於全紅嬋今年過年回家，邁合村視為一件大事。當地村幹部全自華受訪時說，村內工作人員已提前在全紅嬋家前方增設安全圍籬。此外，由於村莊中曾出現無人機飛行、拍攝的情況，村莊也在她家附近增設無人機反制設備。

全自華也透露，進入寒假假期後，邁合村的人流量比平時大，星期一（27日）「大概有一兩百台車來，但也沒有之前暑假時遊客那麼多」。

在邁合小學的圍牆上，有一幅剛上新的牆繪可見全紅嬋的跳水畫像，成為民眾打卡的景點之一。 （南方+）

全紅嬋上一次回家是去年9月，在她結束徵戰巴黎奧運載譽歸國後。當時在她老家門前日夜聚集人群，有人架起手機直播，有的飛無人機航拍，有旅行社更推出「全紅嬋老家一日遊」計畫。

中國新聞週刊報道，圍觀的人群裡有帶孩子來打卡的家長，甚至遊學團，還有從各地來的遊客。他們或是粉絲，或單純地為了發個「冠軍朋友圈」，也有不少人是為了給自己的帳號引流。

全紅嬋當時在自家陽台喊話，勸請圍觀者回去。中國官媒《人民日報》也發表評論文章，呼籲圍觀者別再打擾全紅嬋，不能只圖流量而沒了邊界。

即便全紅嬋本人不在家，她的家人也被這股追星風潮所困擾。

在鳳凰週刊去年12月播出的紀錄片《被流量改變的全紅嬋一家》中，全紅嬋的母親馮玲妹受訪時直言：「來太多了人，我以前就比較不習慣……現在我習慣了，不可能趕人家走，我就讓他們隨便拍，我就做我自己的事。」

因此，當全紅嬋今年回家過年時，老家門口再次出現擠滿圍觀群眾的情景，並不讓人意外。網絡上流傳的影片顯示，全紅嬋大年初一出門要穿越圍堵人牆。全紅嬋當天在微博突然發文呼籲：「理智一點吧。」

她並沒有多說什麼，而這則貼文事後已被刪除。不少網民替她發聲，「不要打擾全紅嬋，讓她和家人好好過個年。」

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儘管老家再被人群圍堵，全紅嬋這次難得的春節假期，想必還是過得十分愉悅。

在回返北京歸隊前，全紅嬋大年初二星期四（30日）在抖音再曬出百張圖片，寫道：「請你看煙火。」

其中多張圖是煙火綻放的動圖，還有她的個人照，以及與家人和中國跳水隊員的合照。這也引起中國乒乓好手王楚欽留言調侃：「你這照片量上傳抖音挺費勁吧妹妹。」

有網友稱讚全紅嬋太可愛了，「每一張照片都是幸福的瞬間」。但有人不以為然，呼籲運動員不要發與運動無關的內容。

旅遊部落客「遊歷丁丁」如此評價：「全紅嬋真的喜歡清淨嗎？一邊呼籲網友冷靜，一邊積極與網友互動，挑起網友的情緒；一邊叫網友不要打擾她家生活，一邊各種宣傳自己；一邊把家裡的圍欄高高掛起，一邊把家裡的生活曬個沒停……所以呢，這不是就是自己想要的流量嗎？

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全紅嬋曾被飯圈嚇哭

平心而論，當像全紅嬋一樣的同儕都在網路上分享自己日常生活的點點滴滴時，上述評價對於「07後」的全紅嬋會不會過於苛刻？或許，這也是奧運冠軍及體壇明星的無奈。

全紅嬋經常活躍於社媒，在線上與粉絲互動拉近距離。不過，在現實生活中要如何與飯圈保持距離，已成為全紅嬋和許多中國運動員的煩惱。

去年9月1日晚上，入住澳門某酒店的全紅嬸穿便服出門接人，因遭到數百名粉絲圍堵，無奈躲入女廁所，誰知竟有男粉絲打開廁所門，追進去起手機狂拍，嚇得全紅嬋失聲哭泣。 「全紅嬋被飯圈嚇哭了」一度衝上微博熱搜。

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無論是闖入廁所的瘋狂男粉絲，還是今年春節擠在老家圍觀的群眾，可能都讓全紅嬋留下心理陰影。畢竟換位思考，如果每次回家都要穿過層層人牆，不管是誰，應該都笑不出來。