北京婦病逝　親戚爭數百萬遺產落空　法院判無繼承人房產收歸國家

近日，北京市昌平區人民法院公布一宗遺產糾紛案，案中事主因病去世，因生前未訂立遺囑，且無法定繼承人，房產最終收歸國家所有。



《法治日報》報道，41歲的趙女士因病去世，留下數百萬元的遺產，包括位於北京市昌平區的一套房屋、銀行存款、撫恤金等。由於趙女士生前未訂立遺囑，且無法定繼承人，其父母的同胞兄弟姐妹對簿公堂，均稱對其盡了扶養義務，要求繼承遺產。

最終，法院依據法律判決，趙女士名下房屋歸國家所有，其銀行存款、撫恤金則根據各當事人幫扶情況，由其叔姑舅姨們共同繼承。

北京市昌平區人民法院。（百度百科）

對於為何趙女士父母的同胞兄弟姐妹屬於「無法定繼承人」的情況，北京市律師協會婚姻與家事法律專業委員會副主任、北京大成律師事務所合夥人張慧敏律師解釋，《民法典》規定，法定繼承人的第一順序為配偶、子女、父母；第二順序為繼承人本人的兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。

本案中，趙女士生前未訂立遺囑或遺贈扶養協議，在法定繼承的框架下，若其無第一順序繼承人，應由其本人的兄弟姐妹等第二順序繼承人繼承。而趙女士父母的同胞兄弟姐妹，不屬於法定繼承人範疇，因此趙女士的情況屬於「無法定繼承人」。

張慧敏介紹，《民法典》等相關法律規定，遺產收歸國家主要有以下幾種情況，包括無人繼承又無人受遺贈，被繼承人明確捐贈給國家，或埋藏物、隱藏物等不明遺產經調查和確認後無法明確其所有人，且也不屬於集體所有，也會收歸國家所有。

北京市律師協會婚姻與家事法律專業委員會副主任、北京大成律師事務所合夥人張慧敏律師。（法治日報）

遺產收歸國家後，相關部門會全面接管遺產，核實遺產的種類、數量、價值、權屬等詳細信息，並根據遺產的性質和特點，選擇合適的保管場所和方式。

許多無主遺產會被用於公益事業。具有歷史、文化、藝術價值的遺產，可能會被送到博物館、文化館等文化機構收藏、展覽或研究。對於具有經濟開發價值的遺產，在遵循法律法規和政策的前提下，會進行商業開發，實現資產的增值。如果遺產中包含對國家戰略發展有重要意義的資源或技術等，可能會被用於國家的戰略儲備或科研等領域。

至於法院為何判決房屋歸國家所有，而銀行存款等由叔姑舅姨們繼承。張慧敏介紹，本案中，根據《民法典》第一千一百六十條「無人繼承又無人受遺贈的遺產，歸國家所有，用於公益事業；死者生前是集體所有制組織成員的，歸所在集體所有制組織所有」之規定，將房產判歸國家所有是具有充分法律依據的，是遵循法定繼承規則的結果。

而在法定之下，根據《民法典》第一千一百三十一條「對繼承人以外的依靠被繼承人扶養的人，或者繼承人以外的對被繼承人扶養較多的人，可以分給適當的遺產‌」的規定，法院根據叔姑舅姨們照顧扶養趙女士的程度分配了銀行存款和撫恤金，既是遵循法律也體現了對善行的褒獎，維護了國家權益以及平衡各方利益。