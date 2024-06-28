擁5億天價遺產高中生　｢丈夫｣ 涉偽造文書遺產無份遭判刑1年9個月

台中市5月初一名擁有價值5億新台幣房產的賴姓高中生，與一名任職地政助理的夏姓男子結婚2小時後離奇自10樓墮樓身亡，全案疑點重重，引發全灣台極大關注。



台中地檢署宣布偵查終結，認定夏男與死者無同性結婚真意，依偽造文書罪嫌將夏男起訴，遺產確定沒份；殺人罪部分則不起訴。6月28日，夏男被依偽造文書罪嫌判處1年6月徒刑。



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賴姓高中生離奇死亡 死前與夏男登記結婚

據早前報道，賴姓高中生剛滿18歲，生父死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元。生父今年4月底過世，5月3日舉行告別式，未料隔天賴男與夏男外出，2人登記同性婚姻後2小時，賴男卻在夏男住處墮樓身亡。

經現場跡證顯示，賴姓高中生應係由10樓墜落，撞擊社區大樓凸出屋簷，再墮落樹叢、壓擠折斷樹枝減緩衝擊後掉落地面而亡。依夏男身上跡證蒐集結果，並無肢體接觸，也查無死者於墮樓前有酒精反應或遭施打或服用毒藥物的事證。

檢方表示，根據查得的相關事證外，再逐一分析、檢視及相互核對證人供述、通聯紀錄、通訊軟件對話紀錄、數位鑑識、社區磁扣刷卡紀錄及社區與道路監視器影像等證據資料，均無從認定被告夏男與其父涉殺人罪嫌，因此不起訴處分。

夏男因偽造文書罪被判刑1年9個月 法官批：濫用婚姻制度

台中地院庭長李進清指出，法官在檢視相關對話紀錄及證人證詞後，認定賴生與夏男並無任何親密對話及舉動，且根據賴生同學及老師的證詞中，顯示賴生屬異性戀者，有心儀對象，再加上背後涉及龐大財產利益，認為夏男濫用婚姻制度，而背後隱藏了龐大的財產利益，且其犯後態度不佳，始終否認犯行，因此予以從重量刑，判處1年6個月徒刑，而依照法律觀定，不得易科罰金，全案仍可上訴。

李進清說明，法官也檢視當天戶政事務所周邊監視器內容，2人也沒有任何親密舉止，或其他類似同性結婚可能的徵狀，就連結婚證人也是臨時從超商及戶政事務所內找來，這都不是屬於兩個兩情相悅者要結婚，並找來朋友予以祝福的正常行為，因此認定夏男有虛偽結婚意識而涉犯偽造文書的罪名。

【懶人包】18歲男高中生身家過億 與男子結婚2小時墜樓亡 母質疑謀財害命（點圖放大閱讀）：