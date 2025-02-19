任正非：需要警惕中國科技產業的「表面繁榮」

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平前日召開民企座談會，科技巨頭華為創始人任正非亦有出席。據報道，任正非在座談會上曾表示，需要警惕中國科技產業的「表面繁榮」。



網傳有6位企業家在會上發言，其中包括任正非。他表示，儘管中國在智能駕駛、半導體等領域取得顯著進展，但仍需警惕表面的繁榮掩蓋內功不足。

他呼籲，中國的民企要加強核心技術的研發與全球化布局，以應對全球科技競爭的挑戰。；同時指出未來5年是中國科技產業的生死空窗期，民企必須成為全球技術規則的制訂者。

華為創始人任正非出席座談會。（影片截圖）

他還透露，華為已啟動「備胎計劃2.0」，聯合國內2000間企業重構半導體、工業軟體等關鍵領域的生態系統，以2028年實現全產業鏈自主化率超過70%為目標。

習近平今日2月17日上午在京出席民營企業座談會。央視發布的影片顯示，除了任正非，還有阿里巴巴創始人馬雲、比亞迪創始人王傳福、小米集團創始人雷軍等出席座談會。其中，王傳福認為，民企應積極參與全球化競爭，拓展國際市場，並呼籲民企應重視人才的培養與引進。

阿里巴巴創始人馬雲（左二）出席座談會。（影片截圖）

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科技領域是此次座談會的「主力軍」，覆蓋人工智能、新能源、半導體晶片、新能源汽車、網絡安全、機器人等代表新質生產力的戰略性產業。北京共有4家，分別是小米、奇安信、美團和銀河航天；浙江省有5家，分別是阿里巴巴、宇樹科技、DeepSeek和傳化集團，以及溫州的正泰集團；深圳3家，分別是華為、騰訊和比亞迪。