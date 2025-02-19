多地政務服務接入DeepSeek　用於哪些領域？專家籲參與決策需謹慎

為了提升政務服務能力，內地多地政府接入DeepSeek大模型。有專家分析稱，AI優化政務服務更多體現在執行層，參與決策還需謹慎對待。



DeepSeek。（Reuters）

據《第一財經》報道，廣州市政務服務和數據管理局在政務外網正式部署上線DeepSeek-R1、V3 671B大模型，DeepSeek將全面應用至廣州的政務服務、政務辦公、城市治理等領域。

深圳亦基於政務雲環境面向全市各區各部門正式提供DeepSeek模型應用服務。上周一（2月10日），深圳完成了DeepSeek-R1 671B模型在政務雲上的部署。當地政數局配備7×24小時專業運維團隊和營運服務體系，為政府各部門提供專業高效的服務響應。

除廣深之外，北京海淀、內蒙古呼和浩特，以及江蘇南京、蘇州、無錫、常州、鹽城、連雲港等地，近日陸續宣布上線DeepSeek系列大模型。

廣州市政務服務和數據管理局表示，在民生服務端，依託DeepSeek構建政策智能問答系統，能夠提升市民政策信息獲取效率；在行政效能端，支持政策解讀、文件智能核對，提升公文處理效率；在城市治理端，可以用於民生訴求智能匹配，提高訴求處理精準度，如在民生政策解讀系統、12345熱線工單分派等政務領域應用。

DeepSeek總部匯金國際大廈。（搜狐圖片）

華南師範大學法學院數字政府與數字經濟法治研究中心主任馬顏昕認為，AI大模型應用適用於特定政務服務領域。

從訓練語料來看，當前大模型的能力很大程度體現在對文本的處理，政務服務所涉及的文件文本系統性規範性強，一定程度上可以規避大模型在語料訓練這塊的難點。

從業務模式來看，政務服務形式多為熱線、答疑等，辦事人員需依據政策文件來作答，這種模式比較匹配當前多作為客服使用的大模型。此外，政務大模型的應用，還有助於部分地區消化存量的算力資源。

中山大學嶺南學院副教授、中山大學數字經濟與政策研究院副院長陳斯維說，政務系統接入Deepseek大模型後，藉助AI員工，政府部門可顯著提升工作效率，減少人為失誤。

另外，在深圳福田，基於DeepSeek開發的「AI數智員工」已被推出，並上線福田區政務大模型2.0版。該批「員工」結合了各部門各單位實際業務流程，量身定制個性化智能體，首批滿足240個業務場景使用。

在深圳福田，基於DeepSeek開發的「AI數智員工」已被推出，並上線福田區政務大模型2.0版。（新華社）

馬顏昕指出，AI應用於特定的具體政務服務場景，例如文本檢索、了解流程等，確實是好用的。但如果想把它作為通用人工智能AGI來用於決策環節，是不可以的。存在所謂的「模型幻覺」即可靠性問題，此外對決策環節而言尚且存在合法性問題。

馬顏昕說，有一些國家已出現了公務人員依賴人工智能做出幻覺的、不可靠的、存在歧視的、不可解釋的決策，這一情況已受到當地政府的高度關注。

事實上，「AI數智員工」是AI助手，它能輔助開展公共管理和服務，提高工作效率，但不能單獨決策，不算是「AI公務員」。每個「AI數智員工」都有指定「監護人」，「監護人」指揮它工作，並對它負責。

經濟學者、工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林表示，AI大模型應用於政務服務領域有前景，但政務服務不只追求效率，還追求公平與安全，所以AI還需要適配政務系統，從實踐中總結經驗，不斷完善。