DeepSeek前員工羅福莉發聲：我不是天才少女　捧得多高摔得多重

被稱為「AI天才少女」的前DeepSeek員工羅福莉，因其卓越的人工智能技術而受到廣泛關注。近日，她在社交媒體上發聲，強調自己並非天才少女，還稱「捧得多高、摔得多重」，並呼籲社會給予她一個安靜的工作環境。



在2月18日發布的朋友圈中，羅福莉表達了對自媒體熱炒的無奈，指出這樣的過度關注只會帶來更多的干擾。她坦言：「神化一個人的結果，捧得多高摔得多重！」她又呼籲為了流量，為了消費的自媒體們收手，不要再無差別打擾我家人、朋友、同學乃至初高中班主任，強調自己只想安安靜靜做「難而正確的事情」。

羅福莉表達了對自媒體熱炒的無奈。（微信）

當日，羅福莉的新工作上線消息也登上了微博熱搜，雖然她並未透露新公司的具體名稱，但有親屬表示她已經開始新的職位。報道指出，羅福莉的丈夫在春節期間忙於開發新產品，兩人並未回家過年。親屬還透露，羅福莉丈夫的研究方向與她是同一個領域，只是細分項目不一樣。

羅福莉於2022年加入幻方量化，後來轉至DeepSeek擔任深度學習研究員，參與MoE大模型DeepSeek-V2的研發。此前有消息稱，小米創始人雷軍曾向她提供千萬年薪，但她仍在考慮是否加入小米AI實驗室。

羅福莉的職業經歷。（魯中晨報）

95後的羅福莉被稱「AI天才少女」。（微博）

新創企業DeepSeek屠殺美國AI股，「AI天才少女」羅福莉被視為是幕後關鍵人物之一。（資料圖片）

出生於1995年的羅福莉來自四川宜賓，從小在村裏的免費書屋中汲取知識。2013年，她考入北京師範大學，此前她幾乎沒有接觸過計算機領域，卻「誤打誤撞」地進入了計算機專業，並在大學期間制定了自己的職業發展方向，最終成功保研至北京大學。研究生畢業後，羅福莉選擇進入阿里達摩院做人工智能研究，從事預訓練語言模型相關的研究。

羅福莉的高中班主任李波表示，對她的成就感到驕傲，並回憶起她在研究生畢業時的選擇。據指，2019年羅福莉研究生畢業時，曾咨詢過到底是留在北京還是去杭州阿里達摩院，最後，她選擇了前往杭州。李波感慨道：「有人仰望星空，推動人類進步；有人腳踏實地，埋頭苦幹……作為老師，我們都引以為傲。」