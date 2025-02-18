DeepSeek總部匯金國際大廈成杭州網紅打卡點　位置設計同樣有來頭

杭州又天降紫微星了！春節後，DeepSeek 震驚全球AI圈，被美國科技巨頭稱為「來自東方的神秘力量」，輝達（NVIDIA）、AMD等美國巨頭晶片公司股價應聲大跌。而誕生了DeepSeek的辦公大樓匯金國際大廈，也一躍成了杭州新晉網紅地標，不少科技發燒友慕名前來膜拜！



匯金國際大樓由中國工程院院士孟建民主持設計，孟老也是過渡江戰役紀念館、玉樹地震紀念館等重要建築的設計師。整棟大樓佔地10.4萬平方米，由ABCD四棟大樓及8000平方米的配套商業組成。

匯金國際大廈出門就是京杭大運河，即南宋賽西湖的南湖。（搜狐圖片）

中央「天外飛碟」最吸睛 鋪滿太陽能板配備先進智慧能源管理系統 點圖放大看更多匯金國際大廈的照片：

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而這棟大樓最受人關注的還是大廈中央的「圓盤」，被當地市民稱為「天外飛碟」。從頂部俯瞰會發現，四棟大樓屋頂都鋪滿了太陽能板！在陽光下閃閃發光，像給「飛碟」充能！大廈配備了先進的智慧能源管理系統，能夠即時監測大廈的能源消耗情況，既環保又酷炫，不愧是AI公司的誕生基地，連大樓都自帶「智慧大腦」！

匯金國際大廈位於武林CBD核心區域，出門就是京杭大運河，南宋時期這裡是賽西湖的南湖。古有詩人陸遊、辛棄疾在這裡開派對，現有科技巨頭在這兒搞AI，歷史與未來直接在這裡夢幻連動！

DeepSeek火遍全球後，不少國際記者來到匯金國際大廈蹲點拜訪，這也是杭州繼阿里上市後，又一次成為世界的焦點。照這個發展勢頭，DeepSeek 「單飛」建造自己的總部大樓指日可待，不知道到時，DeepSeek 的大樓會建成什麼風格呢？

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