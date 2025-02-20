最高檢：將研究出台低齡未成年人嚴重暴力犯罪核准追訴意見

《央視新聞》消息，2月20日，中國最高人民檢察院召開新聞發布會，提到2025年最高檢將聚焦未成年犯罪，研究出台低齡未成年人嚴重暴力犯罪核准追訴意見。



報道指，2024年，全國檢察機關依法批准逮捕侵害未成年人犯罪4.3萬餘件，起訴侵害未成年人犯罪5.5萬餘件。2024年1至11月，對涉未成年人公益訴訟立案11463件。辦理未成年人保護領域公益訴訟案件1.2萬餘件。救助未成年人1.6萬餘人，發放司法救助金1.7億餘元。

示意圖。（視覺中國）

最高人民檢察院黨組成員、副檢察長宮鳴表示，2025年，最高檢將會同相關部門研究出台加強未成年人罪錯行為分級干預矯治的意見和研究制定低齡未成年人嚴重暴力犯罪核准追訴案件的意見，聚焦電競酒店、酒吧等場所違規接待未成年人、未成年人濫用藥物等問題，通過制發檢察建議、公益訴訟、情況通報等方式，助推社會治理。