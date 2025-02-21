曾因防疫不力被免職　原湖北省委書記、正部級蔣超良落馬

據中央紀委國家監委網周五（21日）消息，十四屆全國人大常委會委員、農業與農村委員會副主任委員蔣超良涉嫌嚴重違紀違法被查。他曾任湖北省委書記。



蔣超良1957年8月1日生，湖南汨羅人，1974年12月參加工作，1981年5月加入中國共產黨。原湖南財經學院畢業，西南財經大學金融系在職研究生，高級經濟師。中共第十八屆中央委員會候補委員、第十九屆中央委員會委員。曾長期在中國國有金融機構任職，先後擔任交通銀行董事長、國家開發銀行行長、中國農業銀行董事長、吉林省人民政府省長、中共湖北省委書記等職。

2016年10月，蔣超良任中共湖北省委書記。2017年1月，當選湖北省人大常委會主任。2018年2月24日，當選為第十三屆全國人大代表。新冠肺炎疫情期間，他因防疫不力等問題遭到中國網民批評。2020年2月13日，蔣超良被免去中共湖北省委書記一職，由時任中共上海市委副書記、上海市長應勇接任。同年3月6日，辭去湖北省人大常委會主任職務。

湖北日報微信公眾號消息，周五晚，湖北省委常委會召開會議，通報蔣超良涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。湖北省委書記王忠林主持並講話。與會者一致表示，堅決擁護黨中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定。

蔣超良落馬。（網上圖片）

會議指出，黨中央批准中央紀委國家監委對蔣超良涉嫌嚴重違紀違法問題進行紀律審查和監察調查，充分彰顯了以習近平同志為核心的黨中央堅持黨要管黨、全面從嚴治黨的堅強決心，充分體現了我們黨深入推進自我革命、解決大黨獨有難題的清醒堅定，充分釋放了反腐敗鬥爭永遠在路上、一步不停歇、半步不退讓的強烈信號。省委堅決擁護黨中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定。全省各級各部門和廣大黨員幹部要切實把思想和行動統一到黨中央決定精神上來，堅決擁護黨中央、中央紀委國家監委對蔣超良涉嫌嚴重違紀違法問題的查處，始終在思想上、政治上、行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。要旗幟鮮明講政治，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，嚴明政治紀律和政治規矩，堅決同一切違紀違法行為作鬥爭，以實際行動堅定捍衛「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」。

會議強調，要以案為鑒、警鐘長鳴，永葆共產黨人清正廉潔的政治本色。要築牢信仰之基。把學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想作為終身課、必修課，始終牢記初心使命、堅定理想信念，凝心鑄魂築牢根本、錘煉品格強化忠誠。要保持敬畏之心。始終敬畏人民、敬畏組織、敬畏法紀，牢固樹立正確權力觀、政績觀、事業觀，堅決反對特權思想和特權現象，做到公正用權、依法用權、為民用權、廉潔用權。要繃緊紀律之弦。嚴格遵守黨的紀律和規矩，弘揚黨的優良傳統和作風，堅持執紀必嚴、違紀必究，切實維護紀律剛性、嚴肅性。

會議強調，要嚴字當頭、一嚴到底，堅定不移推進反腐敗鬥爭。要始終保持戰略定力和高壓態勢。堅持零容忍的態度不變、猛藥去屙的決心不減、刮骨療毒的勇氣不泄、嚴厲懲處的尺度不松，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件。要堅持正風肅紀反腐一起抓。健全不正之風和腐敗問題同查同治機制，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，以「同查」嚴懲風腐交織問題，以「同治」鏟除風腐共性根源，以「查」「治」貫通阻斷風腐演變。

會議強調，要敢管敢治、常管長治，壓緊壓實管黨治黨政治責任。各級黨委（黨組）要認真履行主體責任，把全面從嚴治黨作為分內之事、應盡之責，定期研究重大事項、解決重點問題、推動重要工作。黨委（黨組）書記要認真履行「第一責任人」責任，對黨負責、對本地本單位政治生態負責、對幹部健康成長負責。班子成員要認真履行「一崗雙責」，抓好分管領域和部門黨風廉政建設，看好自己的門、管好自己的人。

會議強調，各級領導幹部特別是「一把手」要以身作則、以上率下，自覺做良好政治生態的引領者、營造者、維護者。要帶頭增強政治定力，做到在大是大非面前旗幟鮮明、在風浪考驗面前無所畏懼、在各種誘惑面前立場堅定，面對紛繁覆雜的形勢變化始終堅持正確方向。要帶頭增強紀律定力，把遵規守紀印刻在心，內化為日用而不覺的行為習慣，不逾矩、不越軌、不放縱。要帶頭增強道德定力，耐得住寂寞、守得住清貧、經得起誘惑、穩得住心神，做到明大德、守公德、嚴私德。要帶頭增強抵腐定力，做到潔身自好、淡泊名利，築牢拒腐防變思想防線。