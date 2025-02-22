緬甸詐騙營｜再有111名妙瓦底園區中國人被遣返　多涉電詐等

東南亞電詐問題持續引發關注，多國協力打擊。緬甸國家管理委員會新聞信息組表示，周六（22日），緬方遣返111名妙瓦底（Myawaddy，又譯苗瓦迪）園區的中國籍人員。



緬方通過緬泰友誼二號大橋遣返移交111名來自妙瓦底電詐園區非法入境緬甸的中國籍人員。根據非法入境人員供詞及初步調查，其中多數人員參與了電詐、網絡賭博等違法犯罪行為。緬甸政府根據法律規定，將相關人員遣返移交回原籍國。

而在稍早時，周四（20日），緬甸遣返的妙瓦底首批200名中國籍詐騙疑犯，經泰國被中國警方押解回國，預計未來有逾800名中國籍詐騙疑犯陸續押解回國。此外，涉及內地演員王星被「賣豬仔」案的10名疑犯，亦已於上周六（15日）凌晨被押解回國。

2月20日，緬甸妙瓦底地區的200名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，被公安機關押解回國。（新華社）

涉及內地演員王星被「賣豬仔」案的10名疑犯，已於2月15日凌晨被押解回國。（影片截圖）

今年1月底，公安部派出工作組先後赴泰國、緬甸，與兩國執法部門進行多輪次會談磋商，就進一步加強中緬泰三方執法合作，探索建立聯合打擊犯罪機制，共同打擊電信網絡詐騙、人口販運等跨國犯罪達成共識。

近日，中緬泰三國警方聯手對妙瓦底地區電信網絡詐騙犯罪開展集中打擊。泰國採取斷電、斷網、斷油等措施，在泰緬邊境加強巡查管控，阻斷涉詐人員偷渡、轉移通道。緬甸部署對妙瓦底地區電詐園區開展集中清查，緝捕涉詐疑犯，解救被困中國公民。