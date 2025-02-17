緬甸已控制過千名妙瓦底非法入境人員　將盡快遣返移交原籍國

《央視新聞》報道，緬甸已控制千餘名妙瓦底非法入境人員，緬甸、中國、泰國組成的聯合組正在對非法入境人員進行身份識別，將盡快遣返移交原籍國。



報道引述緬甸國家管理委員會新聞信息組消息稱，緬、中、泰三國高級官員抵達克倫邦妙瓦底電詐園區，組成聯合工作組打擊電詐、網賭違法犯罪行為，加快推進遣返非法入境緬甸的外籍人員。

緬方自開展嚴厲打擊妙瓦底電詐園區行動以來，發現大量經鄰國非法入境的外國人，1月30日至2月16日期間已審查控制1030名非法入境的外國人。

2023年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見，且持續擴建中。 EUSI

由緬、中、泰三國高級官員組成的聯合工作組正在對非法入境人員進行身份識別、詳細調查，將加快推進遣返移交工作。

日前，緬方已遣返部分非法入境人員，剩餘人員正根據法律相關規定盡快移交遣返回原籍國。