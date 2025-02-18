緬甸詐騙營｜妙瓦底單日再拘273非法入境者　上月底起逮逾1300人

央視根據緬甸官方消息報道，緬方2月17日在妙瓦底電詐園區，再抓捕273名非法入境外籍人員。緬方已對相關人員進行身份識別、控制拘留，將進一步對相關人員開展深入調查。



緬甸-中國-泰國三國代表於妙瓦底，視察監管情況、身份信息登記和記錄管理等工作，準備每天移交多達500名被困外籍人員，預計總共將轉移1萬人。

報道指出，從1月30日至2月17日，緬方共控制及拘留1,303名非法入境外籍人員，當中大多數參與了電詐網賭違法行為。

緬甸國家管理委員會新聞信息組同日表示，緬、中、泰三國高級官員已抵達克倫邦妙瓦底電詐園區，組成聯合工作組打擊電詐、網賭違法犯罪行為，並共同協商根據法律規定，將非法入境的外籍人員加快遣返原籍國。

中國公安部部長助理劉忠義，2月16日率團前往緬甸妙瓦底考察。（X@maliangshui）

外交部發言人郭嘉昆17日也稱，近期在泰緬邊境一帶發生的電詐網賭惡性案件，威脅包括中國在內的公民安全。中國正在同泰、緬等國開展合作，綜合施策、標本兼治，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案，共同鏟除網賭電詐毒瘤。外交部將繼續會同主管部門，指導駐外使領館妥善處置相關求助，維護海外中國公民的安全和合法權益。