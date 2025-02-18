緬甸詐騙營｜妙瓦底單日再拘273非法入境者 上月底起逮逾1300人
撰文：蕭通
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央視根據緬甸官方消息報道，緬方2月17日在妙瓦底電詐園區，再抓捕273名非法入境外籍人員。緬方已對相關人員進行身份識別、控制拘留，將進一步對相關人員開展深入調查。
報道指出，從1月30日至2月17日，緬方共控制及拘留1,303名非法入境外籍人員，當中大多數參與了電詐網賭違法行為。
緬甸國家管理委員會新聞信息組同日表示，緬、中、泰三國高級官員已抵達克倫邦妙瓦底電詐園區，組成聯合工作組打擊電詐、網賭違法犯罪行為，並共同協商根據法律規定，將非法入境的外籍人員加快遣返原籍國。
外交部發言人郭嘉昆17日也稱，近期在泰緬邊境一帶發生的電詐網賭惡性案件，威脅包括中國在內的公民安全。中國正在同泰、緬等國開展合作，綜合施策、標本兼治，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案，共同鏟除網賭電詐毒瘤。外交部將繼續會同主管部門，指導駐外使領館妥善處置相關求助，維護海外中國公民的安全和合法權益。
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