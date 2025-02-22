人形機械人跑速年底或達10米每秒　王興興：超越保特的人類紀錄

杭州宇樹科技的H1人形機械人，在央視蛇年春晚的舞蹈《秧BOT》中亮相，因在舞台上扭秧歌時，靈活的機械臂揮舞手帕，精準流暢的動作，引發廣泛熱議，其後在京東平台開售後更一度斷貨下架。近日，宇樹科技創始人王興興預計，今年年底，人形機械人跑速或可達到10米每秒，甚至超越保特（Usain Bolt）創造的人類跑步世界紀錄。



宇樹科技人形機械人。（央視）

宇樹科技人形機械人。（央視）

據《九派新聞》報道，談及H1在技術層面有哪些亮眼的優勢時，王興興表示，H1是首款能原地後翻出空翻的電驅動人形機械人。該機械人目前最快速度為每秒3.3米，「我個人預計，2025年年底能達10米每秒，甚至超越人類跑步世界紀錄超越保特。」

另外，在提到機械人是否會大規模替代人類崗位時。王興興表示，「我覺得還不至於，其實像通用型、能幹活的人形機械人誕生，是可以提升整個生產力級別的。我一直希望機械人能解放人的勞動力，真正地幫助人類解決一些枯燥的事情。」

王興興與人形機械人。（王興興微博）

人形機械人跑速或將超越保特。（網上圖片）

被問及如果AI機械人越來越多，人類會不會反倒淪為機械人的奴隸時，王興興給予否定的答案，「其表示人的負面情緒多由肉體而來，比如恐懼死亡、害怕受傷。但機械人沒有人類的肉體，零件壞了能隨意更換，所以不會有受傷恐懼和死亡恐懼，它的『情緒』和人類截然不同，更多是純邏輯、純理性的計算工具。」

此前，宇樹科技技術人員表示，現階段，宇樹人形機械人主要還只能用於展示科普、高校研究。未來定價方面，宇樹科技一位負責人稱，四足機械人降到三四千元人民幣「問題不大」，可以真正進入消費級時代，「目前1 萬元人民幣的價格，對普通老百姓來說還是有點貴的。」