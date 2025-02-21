加快打造AI與機械人產業高地　廣東具有四大優勢

中國經濟第一大省廣東，吹響進軍號角。



廣東省省長王偉中在深圳市深入重大科創平台、科技創新企業，專題調研現代化產業體系建設工作，也曾與機械人互動。（廣東衛視）

進軍領域是人工智能與機械人。2月18日下午，廣東省委書記黃坤明主持召開人工智能與機械人產業發展座談會，提出「廣東將匯聚最優資源、集聚最大力量，加快打造人工智能與機械人產業高地。」兩個「最」字，彰顯廣東之決心。

不久前，廣東在新春第一會提出「要在人工智能和機械人兩大領域下大決心、集中發力」。短時間內動作頻頻，廣東時不我待的緊迫感撲面而來。

「省長您好！我是里工自主研發的通用人形機械人，可以跟您握手嗎？」

人形機械人。（視覺中國）

2月17日至18日，廣東省長王偉中在廣州調研時與人形機械人握手，並接下機械人自主組裝送上的「廣東掂」字樣展示板。

「發展人工智能與機械人產業，是廣東有基礎有條件、完全能夠做大做強的新增長點。」廣東搞掂人工智能與機械人，志在必得。

這種信心，來自其得天獨厚的優勢。

廣東經濟實力強。（視覺中國）

經濟實力夠強。廣東2024年GDP達14.16萬億元（人民幣，下同），是全國首個突破14萬億元的省份，總量連續36年穩居全國首位，以一己之力貢獻了全國GDP的10.5%。首屈一指的經濟實力，這是廣東最大的底氣。

產業基礎夠厚。廣東擁有全部31個製造業大類，電子信息製造等15個行業規模位居全國第一。強悍的製造能力，是新興產業和未來產業發展的堅實支撐。

作為工業機械人大省，廣東2024年工業機械人產量增長31.2%、佔全國44%。業內人士指出，目前全球約38%的人形機械人供應鏈企業在中國，而中國約57%的供應鏈企業在粵港澳大灣區。

技術潛力夠大。英偉達創始人黃仁勳此前表示，粵港澳大灣區是世界上唯一一個同時擁有機電技術和人工智能技術的地區。

區域創新能力連續8年全國第一，「深圳—香港—廣州」科技集群創新指數連續5年居全球第二，廣東製勝新賽道，肯定要有兩把刷子，其人工智能領域核心產業規模達1800億元，算力規模、企業規模等均居全國第一方陣。

黃仁勳此前表示，粵港澳大灣區是世界上唯一一個同時擁有機電技術和人工智能技術的地區。（Reuters）

市場空間夠廣。作為中國第一人口大省，廣東有1.27億常住人口、1.5億實時在粵人口，提供了最具吸引力的廣闊市場，也提供了豐富的應用場景。

南方科技大學副校長、南方科技金融研究院院長金李指出，優越的營商環境和地理位置也為其發展增添了助力。不過，雖然廣東的高校和研究機構眾多，但具備國際競爭力的高端人才仍然匱乏，影響了技術創新和產業發展的速度。

發展人工智能與機械人產業，政府、市場、社會要協同發力，其中科學家、企業家的作用至關重要。

如何引來「金鳳凰」？

隨着杭州「六小龍」的破圈，網友提出的一個問題令人深思：中國「AI三傑」都生在廣東，但為何都沒在廣東發展？所謂「AI三傑」是DeepSeek創始人梁文鋒、大模型Kimi創始人楊植麟、人工智能領域傑出科學家何愷明。

DeepSeek創始人梁文鋒。（視覺中國）

大模型Kimi創始人楊植麟。（視覺中國）

金李認為，廣東需要加大人才培養力度，引進和培養高端人才，加強人才隊伍建設，為產業發展提供人才支撐。

為了吸引更多高端人才，廣東提出，把吸聚人工智能與機械人產業所需人才作為「百萬英才匯南粵行動計劃」的重中之重，採取更加便捷優惠的措施，針對性引進高端人才、高水平團隊，進一步加強人才自主培養力度，加快打造廣東人工智能與機械人人才大軍。

促進未來產業的發展，資金的支持，一流的營商環境亦不可或缺。

在座談會上，廣東表示將引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技，以「無事不擾、有事必到」的態度優化涉企服務，努力造就更多人工智能與機械人領域的科技領軍企業、鏈主企業、製造業單項冠軍企業和專精特新企業。

雲深處科技的機械人。（新華社）

用好優勢，彌補短板，雄心勃勃的廣東，蓄勢待發。

近日發布的《廣東省建設現代化產業體系2025年行動計劃》提出，高標準建設具身智能機械人創新中心，引進和培育3—5間獨角獸企業、科技型領軍企業。《廣東省關於人工智能賦能千行百業的若幹措施》明確，到2027年人工智能核心產業規模超過4400億元。

人工智能和機械人產業是極具先導性、戰略性、顛覆性的產業，誰能佔領這兩個領域的高地，誰就能在未來的競爭中贏得先機。

集結號已吹響，廣東全力加速。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

