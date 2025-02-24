對韓免簽發酵　3個月64萬韓國遊客湧入　訪華人數大增60%

中國對韓國試行免簽入境政策後，韓國訪華旅遊人次大幅上升。《韓聯社》今（24）日報道，韓國在野黨「祖國革新黨」議員朴恩貞當日從韓國法務部獲取數據顯示，2024年11月至今年1月，訪華的韓國遊客較前一年同期大增60.6%，達64.7901萬人次，相較2022年同期更暴增23.9倍。



仁川國際機場數據指出，今年1月24日至2月2日的10天春節假期內，共有13.8196萬名韓國遊客前往中國旅遊。報道分析，旅華機票與當地住宿費相對便宜，加上中國試行免簽政策，促使韓國民眾將中國作為熱門出境遊目的地。目前中國在韓國出境遊排行榜上僅次於日本，排名第二。

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《韓聯社》進一步報道，上海與青島成為韓國遊客最青睞的中國旅遊地點。韓國哈拿旅遊表示，去年11月赴上海的旅遊產品預訂數量激增292%，青島則增長130%。根據攜程網數據，去年11月8日至12月28日，訪問上海的韓國遊客人數同比大增180%，較10月成長40%。此外，攜程國際版韓國網站的統計顯示，在春節假期期間，上海已躋身韓國遊客最熱門的五大旅遊目的地之一。

中國對韓試行免簽政策帶動訪華熱潮，韓國旅遊業界持續關注相關發展，預計未來訪華旅遊人數將持續上升。