3年間瘋狂跳槽　科企人員向境外間諜機構泄密獲利被捕

2月24日，國家安全部介紹，國家安全機關發現，有科企人員在短短3年間頻繁跳槽，為獲利向境外間諜機構泄露大量涉密信息，甚至變換姓氏和身份。



國家安全部介紹，國家安全機關發現，境外間諜情報機關和一些背景複雜的非政府組織，對中國重要科技企業人員開展拉攏滲透，企圖套取中國的核心科技信息，威脅國家安全。

2023年4月7日，北京，國家安全部。（視覺中國）

2016年，國內某重要科技企業海外市場負責人王某某赴境外出差期間，某境外機構通過電話向他咨詢該科技企業的有關情況，並支付1000元（人民幣，下同）報酬。

初嘗「有償咨詢」的甜頭後，王某某便將此作為賺外快的特殊渠道。多年來，他的「兼職」收入隨着他透露內容的敏感性和稀缺性而水漲船高，報酬也從最初的1000元逐漸升至3000元。王某某為撈取更多兼職「快錢」，大肆「營銷」自己掌握的核心科技信息和企業內部資料，還慫恿同事、發展親屬，教唆他們提供該科技行業內部敏感情況甚至涉密信息。

咨詢；工作討論。（視覺中國）

2020至2022年期間，王某某為了搜集更全面的科技產業內部情況甚至是涉密信息，短短3年間頻繁跳槽多間該科技領域的龍頭企業，通過主動與業內人員交流互動、參加行業內部閉門會議，搜集大量任職企業以及其他相關企業的涉密資料、核心技術信息，拓展廣泛的人脈關係。

在「兼職」過程中，王某某以多間龍頭企業高管名義自居，將自身塑造成該科技領域的知名專家、精通該科技領域全產業鏈的「稀缺型人才」，成為境外科技情報搜集者眼中的「明星」。

受利益驅使和所謂的「專家光環」加持，王某某開始將咨詢當成主要職業。2020至2022年間，他累計接受各類咨詢逾600次，大肆透露國內科技企業的大量內部情況、涉密信息和核心科技信息，從中獲利超過200萬元。

間諜；黑客。（視覺中國）

在咨詢過程中，為了規避相關企業追責，避免身份暴露，王某某除了變換姓氏和身份外，還有意壓縮會談人數，只接受小範圍的咨詢業務，以達到其所謂的「安全可控」。

國家安全機關通過縝密偵查，查明掌握王某某向境外機構透露中國境內重點科技企業核心涉密信息的確鑿證據，並會同有關部門開展聯合執法，王某某等涉案人員也依法受到處理。