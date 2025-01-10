浙江國安機關披露境外間諜案　企圖竊取中國沿海海島軍事機密

央視新聞1月10日報道，中國沿海邊疆地區和周邊海域的反間防諜形勢日趨嚴峻，浙江省國家安全機關近日披露一宗案件，為境外間諜企圖竊取沿海海島軍事機密。報道指出，涉事境外間諜人員和助手，已受到應有的法律制裁。



浙江省國家安全機關近日披露一宗案件，指境外間諜企圖竊取沿海海島軍事機密，並從其身上搜出證據。（央視新聞截圖）

報道指出，浙江某海島因建設有敏感軍事設施，成為境外間諜情報機關關注的重點目標。浙江省國安機關在工作中獲悉，境外間諜情報機關將派間諜入境，並將登陸該島，於是立即啟動應急工作機制，制定嚴密取證、抓捕方案。

隨後，目標對象如期出現在沿海某渡輪碼頭，一名境外間諜人員和一名境內助手，以遊客身份乘坐渡輪前往該島。他們登島之後，包下一輛出租車，起初是遊覽景點，隨後開始從事違法竊密活動設施。

浙江省國家安全機關近日披露一宗案件，指境外間諜企圖竊取沿海海島軍事機密，以遊客身份乘坐渡輪登上該島。（央視新聞截圖）

國安機關人員稱，根據前期工作，已發現幾個針對軍事目標區的最佳拍攝點，所以就在附近派人埋伏。期間幾次發現境外間諜在抵達軍事目標區附近後，曾放慢車速、搖下車窗觀察。

辦案人員在之後果斷出擊，依法將境外間諜和其助手抓獲，從他們身上搜出了4張容量較大的SD卡。經過專業機構鑒定，SD卡內除拍攝浙江的軍事機密，還有其他中國東南沿海地區軍事設施，以及敏感地區的照片。