內地一線城市租金跌　北京、上海房租重回2015年

內地經濟消費疲軟，隨民眾收入下降，導致多地房租行情大幅回落。據經濟大數據平台Wind的數據顯示，北京、上海、深圳等內地一線城市的房租已跌回2015至2017年的水準，而廣州、成都、天津等城市的房租更回落至2010年代初期。



內地財經媒體《智谷趨勢》報道，北京、上海、深圳的租金水準已降至2015至2017年間的價格，廣州回落至2014年，成都跌回2018年，天津則更低，已回到2010年的水準。

今年以來，全國房租仍在持續下降，市場租賃周期拉長，空置率上升。根據58安居客研究院的數據，1月全國40個主要城市的平均掛牌租金環比下跌1.2%，租賃房源的平均掛牌週期為51.9天，比上月延長6.9天，顯示即使房租下降，房子仍難以出租。

《智谷趨勢》分析，房租下降的主要原因之一是民眾收入預期低迷。據中國媒體此前報道，2024年共有15個省份公布財產淨收入增速，其中北京、江蘇等5個省市出現負成長，並且北京的財產淨收入在過去三年持續下降，影響租房市場需求。

另一個房租下跌的因素是保租房（保障性租賃住房）的大規模供應。保租房由當地政府集資建設，以較低價格出租給符合申請條件的住房困難群體，進一步壓低了市場租金水準。

報道指出，房租下跌對租客而言可能是好消息，但在經濟不穩定的情況下，許多年輕人選擇「向下換房」，降低居住成本。

根據中指研究院的調查，60%的受訪租客表示，租約到期後有換房計劃，主要原因包括市場租金下降，希望搬到更便宜的房屋，以及工作變動和收入預期下降。這顯示，在經濟前景不明朗的背景下，即便租金走低，租戶仍趨向於更保守的消費模式。