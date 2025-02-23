首次超韓國！中國主要電視機品牌出貨量佔全球逾3成　三星LG褪色

韓聯社報道，英國市場調研機構奧姆迪亞（Omdia）23日（周日）發布的數據顯示，以去年為準，中國電視機品牌TCL、海信、小米的合計出貨量在全球市場所佔份額為31.3%，首次超過韓國的三星電子和LG電子（28.4%）。



中國電視機品牌TCL、海信、小米的合計出貨量在全球市場所佔份額為31.3%。（VCG）

中國電視機品牌TCL、海信、小米的合計出貨量在全球市場所佔份額為31.3%。（VCG）

報道指，2020年中國電視廠商的出貨量在全球市場所佔份額為24.4%，之後逐年上升，去年首次突破30%。韓國廠商2020年為33.4%，之後逐年下降，直至去年的28.4%。

得力於出貨量向好勢頭，中國電視廠商的銷售額份額也突飛猛進。以去年銷售額為準，三星電子雖連續19年在全球電視市場排名第一，LG電子連續12年在全球OLED電視市場排名第一，但與中國的差距卻在不斷縮小。從2020年到2024年，韓國（三星、LG）與中國品牌（TCL、海信）的銷售額份額差距從48.4%對13.5%縮小至44.4%對22.9%。

在售價2500美元以上的高端產品市場，三星電子以49.6%的市場份額排名第一，LG電子以30.2%排名第二。TCL和海信分別為1.6%和0.9%。