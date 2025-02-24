有片｜深圳企業研發機械人完成前空翻特技　為全球首例，難度極高

「創新南山」公眾號2月24日發文稱，深圳眾擎機器人科技有限公司研發的人形機械人，成功完成了全球首例人形機械人前空翻特技。



眾擎科技機械人。（公眾號）

據介紹，眾擎科技的機械人完成的前空翻特技演示，是該公司在技術研發過程中一個重要突破，這一特技不僅展示了機械人在行走時優雅穩定的姿態，更彰顯了其具備高速動態運動的卓越實力。

研發團隊介紹，相比奔跑動作，前空翻更能充分展現這款機械人在本體硬件方面的巨大潛力，以及算法團隊的高超技術實力。

深圳企業研發機械人完成前空翻。（眾擎機器人）

報道指，雖然跑步是人類較為普遍具備的技能，但在1萬個會跑步的人中，也未必能挑出一個可以完成空翻動作的人。由此可見，讓機械人實現前空翻，在技術層面上存在着極高的難度和挑戰。

而在4個月前，眾擎科技的機械人還成為了首個採用優雅直膝步態的人形機械人，徹底終結了人形機械人長期以來只能以彎腿屈膝小碎步行走的形態。