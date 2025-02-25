女信徒全身瘀青亡　台藝人涉精舍殺人案成被告　錄音揭疑擔任軍師

台北市大安區一處精舍（修習佛法的道場）去年發生命案，一名52歲女信徒離奇身亡，44歲台灣藝人李威（本名李翊瑋）也捲入案中。李威夫妻兩人24日（周一）第4度被傳喚並轉為傷害致死案被告。李威妻子晚間先以15萬元（新台幣，下同）交保，稍後李威也以30萬元交保。



李威已淡出台灣演藝圈近10年。（視覺中國）

【圖輯】點圖放大看更多李威昔日靚相👇👇👇

+ 10

台媒《ETtoday新聞雲》報道，回顧案件，52歲蔡姓女會計去年7月24日被發現陳屍精舍，身上有多處瘀青傷痕，法醫解剖後確定死因為橫紋肌溶解症。警方調查發現，蔡女在案發前參加了一場由暢銷作家王薀主持的讀書會，期間因帳目問題被要求長時間跪拜佛像，並遭信徒腳踹、壓頭等暴力對待，最終因身心壓力過大死亡。

王薀及其三大護法信徒游秀鈴、幹子昀、梁碧茵因涉嫌虐待致死，已被羈押禁見。另一涉案的吳姓女住持、李姓男子及姜姓女子在案發當晚，將蔡女遺體放置於手推車上，推回精舍後自行離去，未撥打緊急求助電話，這三人目前也被列為被告並交保。

李威跟林佑威曾組「WEWE」出道，以《吐司男之吻》走紅。（《吐司男之吻》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《吐司男之吻》劇照👇👇👇

+ 10

警方查獲秘密錄音 揭李威擔任軍師角色

報道指，令人震驚的是，李威在三度以證人身分應訊後，近日被檢方第四次傳喚，並改列為被告。據悉，警方查獲一段秘密錄音，揭露李威在案件中不僅擔任軍師角色，還涉嫌教唆信徒對蔡女施暴，並指導信徒如何統一口徑隱瞞案情。錄音中顯示，李威教唆信徒在檢警偵訊時要說「忘了、不記得」，避免透露王薀的涉案情況。

檢警24日在李威住處搜出相關證據，並將他與妻子一同改列為被告，全案目前已有13人被列為被告，其中7人已被羈押禁見。檢警懷疑精舍可能是命案的主要現場之一，並持續調查幕後主使者與案情真相。

楊丞琳（中）與羅志祥（左）、李威（右）合作拍攝《海派甜心》。（VCG）

根據台媒報道，王薀的修行弟子中包括早年因《海派甜心》、《吐司男之吻》等偶像劇走紅的藝人李威。近年來，李威已淡出演藝圈，專注經營茶具副業及修研佛法。