四川15歲男孩疑阻同學打尖遭群毆 向老師求助遭忽視墮樓亡
撰文：許祺安
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內媒《津雲新聞》報道，四川一名15歲男孩墮樓亡，警方發佈情況通報證實事件並排除刑事案件。死者家屬稱男孩因阻止同學插隊打飯遭群毆，發現受傷時示意老師遭忽視，隨後跳樓亡。
《津雲新聞》報道，12月17日，四川一名網友發帖稱，其弟在遭校園欺凌與老師忽視後墮樓身亡。
據報道，學生家屬表示，弟弟是因為阻止同學插隊打飯遭報復：「他是不讓別人插隊，就（和同年級同學）發生口角，然後那邊就叫了十多個同學打他，在食堂裏面已經打了他一次，後面回到走廊上又打了他一次。」家屬表示，後來弟弟在課上發現頭部出血，曾舉手長達一分鐘示意老師，但老師並未理會，隨後弟弟跳樓亡。
當地通報指，經公安機關現場勘驗、走訪調查、視頻調閱等，排除刑事案件，其它相關調查及善後處置工作正在進行中。
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