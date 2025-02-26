李強到3大電信公司旗下企業調研　促推動新技術與各行業融合創新

國務院總理李強2月25日到中電信、中聯通及中移動旗下企業，調研科技創新工作。他指出，當前圍繞新一輪科技革命和產業變革的競爭更加激烈，必須堅定不移推進自主創新，加快重點領域研發佈局，加緊原創性、引領性技術攻關。要推動新技術與各行業融合創新，為產業轉型升級注入新動能。



圖為2024年10月10日，中國國務院總理李強在老撾萬象出席第27屆中國—東盟峰會。（Reuters）

據新華社報道，李強先到中電信的天翼雲科技，聽取雲建設、量子通信發展等介紹。再到中聯通的數據智能公司，聽取工業互聯網發展、網絡安全建設等匯報。他最後到中移動創新中心，了解6G技術研發應用、算力網絡調度平台建設等情況。

李強表示，在加快5G規模化應用的同時，要抓緊推進6G技術研究和標準研制，鞏固和拓展領先優勢。要解決好算力供需不匹配等問題，為民營企業、中小企業提供更好的服務和支撐。

5G已經開始進入人們的生活，中國移動、中國聯通以及中國電信等各通信商都推出了5G產品展示。（視覺中國/資料圖片）

李強並在調研中召開座談會 稱3家企業要切實增強責任感緊迫感，要堅持創新驅動發展，爭取更大突破，為企業做強做優做大奠定更堅實的基礎。要大力發展新一代信息通信技術，深入推進「人工智能+」，促進製造業數字化轉型，賦能千行百業。亦要開放應用場景、強化聯合研發、做好基礎支撐，帶動上下游企業，特別是中小企業一齊不斷提高創新效率、降低創新成本、增強創新能力。