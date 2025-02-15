10年來首訪中國　庫克群島總理晤李強　雙方簽多項合作文件

庫克群島總理布朗（Mark Brown）訪華，2月14日下午在哈爾濱會見中國國務院總理李強，兩人共同見証簽署多項雙邊合作文件。



這是庫克群島總理10年來首次訪問中國，法媒較早前指，新西蘭曾表示庫克群島確定具重大戰略和安全影響的國際協議應徵詢其意見，不過布朗未理新西蘭警告，將率團訪問中國。

新華社報道，李強在會談表示中庫建交28年來，兩國始終真誠友好、平等相待，持續推進各領域互利合作，在共同發展的道路上攜手前行，中國堅持大小國家一律平等，堅定支持庫克群島人民自主選擇適合自身國情的發展道路，願同庫方加深政治互信，拓展務實合作，取得更多實實在在的成果，更好造福兩國人民。

李強指中方願同庫方加強高質量共建「一帶一路」同庫克群島發展戰略對接，推動海洋、基礎設施建設、農漁業等領域互利合作不斷走深走實，中方願進口更多庫方優質產品，鼓勵更多民眾赴庫克群島旅遊。

他稱雙方要加強在教育、文化、衛生、青年等人文領域的交流合作，密切兩國民間友好交往，中方願同庫方深化多邊領域協作，一道維護共同但有區別的責任原則，攜手構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系，共同應對氣候變化挑戰。

新華社指，布朗表示在習近平英明領導下，中國取得舉世矚目的發展成就，庫方表示由衷祝賀。庫中有著近30年的友好合作關係，庫方始終視中國為重要夥伴和好朋友，真誠感謝中方長期以來對庫克群島及其他太平洋島國經濟社會發展提供的大力支持和幫助。

他又指庫方高度重視對華關係，將繼續恪守一個中國原則，願同中方加深農漁業、基礎設施、民生、海洋、旅游等領域互利合作，在應對氣候變化等領域加強多邊協作，推動兩國全面戰略伙伴關係持續深入發展。

會見後，兩國總理共同見証簽署多項雙邊合作文件。