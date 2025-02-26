債務紓困力度不夠　李稻葵：中央應接管20萬億地方債、發現金券

中國知名經濟學家李稻葵建議，中央政府應接管至少20萬億元（人民幣，下同）的地方政府債務，加快清理地方政府資產負債表的步伐，以騰出空間支持消費者支出並強化經濟。



另外，他也呼籲中央政府大幅擴大設備更新和消費品以舊換新，在重要節假日期間向家庭發放現金補貼，來修復中國疲軟的消費。



彭博社2月26報道，清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵受訪時稱，中央政府去年年底推出的債務紓困措施力度仍然不夠。

中國財政部去年11月允許地方政府發行10萬億元的債券以再融資其表外債務。但李稻葵認為，這項措施僅能帶來短期緩解，未來仍可能再次出現債務問題。

經歷了新冠疫情和基建投資熱潮，地方政府正面臨沉重的債務負擔，許多地方政府正採取拖延支付供應商款項、扣發公務人員工資等措施，但這些都對整體經濟造成傷害。

李稻葵估計，地方政府拖欠承包商和公務員的總款項達10萬億元，相當於去年中國國內生產總值（GDP）的7%。

為了解決這一問題，李稻葵建議中央政府發行更多國債來籌措資金，用來收購地方政府債務。作為交換，省級和和市級機構可以向中央政府轉讓資產。

他認為，如果中央政府能進行規模介於20萬億元至50萬億元之間的債務置換，將能有效緩解全國各地的債務負擔，使地方政府能更好地支持消費者。李稻葵還指出，這一舉措也有助於應對美國總統特朗普對中國實行的出口限制措施。

建議中央政府發放現金補貼、擴大設備更新

李稻葵指出，無論是來自特朗普貿易保護主義的壓力，還是中國自身的經濟問題，解決方案都在於修復疲弱的消費。關鍵是減少地方政府的（財政）緊縮行為。

此外，李稻葵還呼籲中央政府大幅擴大設備更新和消費品以舊換新的激勵措施。他建議，將該計畫的資金規模從去年的3000億元擴大至8000億元至1萬億元。

李稻葵指出，更有效的做法是在重要節假日期間向家庭發放現金補貼。李稻葵預計，中國官方今年可能將預算赤字率目標提高至GDP的3.5%至4%，並合計發行5萬億元的新特別國債和地方政府專項債券。