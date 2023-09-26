前央行顧問李稻葵：內地房地產市場恐需1年才能復蘇

內地房地產復蘇漫漫，中國人民銀行前貨幣政策委員會委員李稻葵提出評估，指內地房地產市場可能需要長達一年的時間才能復蘇，並敦促官方能採取更多措施鼓勵向開發商放貸，以阻止違約蔓延。



西媒報道，目前為北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長的李稻葵在受訪時表示，內地大型城市的銷售可能在未來四到六個月內恢復成長，但在較小型城市需要六個月到一年的時間才能實現良好復蘇。

中國政府正計劃出爐更多的房地產支持措施，包括取消大城市中非核心區域的限購令，以進一步提振陷入困境的內地房地產市場。（新華社）

李稻葵指出，降息策略不如財政、房屋政策重要，內地部分開發商的財務狀況在半年內恐無法改善，因此，李稻葵寄望中央建立機制，增加商業銀行對房地產開發商的貸款，以防止流動性問題蔓延，阻止開發商違約。

李稻葵強調，這項措施極為重要，中央必須制定相關政策阻止銀行貸款萎縮，根據初步估算，相關開發商需要約1000億元人民幣來緩衝當前的低迷。

根據摩根大通此前估算，在內地現約560億平方米的建案中，約有一半建案仍處於待售狀態，預估需要3至4年才能消化市場過剩的存量。有鑑於房屋銷售是房地產開發商的主要收入來源，過去2年市場的崩跌，碧桂園等房產巨頭瀕臨違約，引發市場恐慌。因此，在開發案項目停工後，內地銀行業對房產業的貸款也大幅下降。