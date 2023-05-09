清華院長李稻葵建議設「民資委」 若實施恐好心辦壞事

2023「清華五道口首席經濟學家論壇」於近日召開，內地著名經濟學家，清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵出席並參與了主旨討論。

對於如何穩增長，如何提高地方政府對民營經濟的保護和支持？李稻葵表示首先應該澄清一個認識上的誤區，就是「民營經濟不是執政黨執政的基礎」。他指出，老講執政黨執政的基礎是國有經濟，這個話聽得很多了，恐怕有一定的問題。實際上，不管民營的還是國有的，所有依法運營的經濟體都是執政黨執政的基礎。

李稻葵還說，這個理論問題解決了以後，在實際操作層面應該適當地「矯枉過正」，比如有人提議國有經濟有國資委，民營經濟也搞一個民資委，國資委、民資委平等兩個同樣重要，這樣很多事情就好辦了，這個問題在理論層面實踐層面都應該着手加以解決，不能僅僅停留在口頭宣傳上的解決問題。

筆者非常同意李稻葵上面的絕大多數看法，不管是在認識上、實踐上、理論上、還是宣傳上，中國都應該有突破性創新，不能再把執政黨執政的基礎僅侷限於國有經濟，而是要把所有在中國依法運行的經濟體都視為執政黨的執政基礎，視為國家崛起和民族復興的經濟驅動。

但是，對李稻葵援引一些人的提議，認為應設立一個「民資委」的建議，恐怕就有些不妥了。這個建議缺乏產權倫理基礎，對物權法及權力運行的一些基本內在邏輯了解不夠。

浙江義烏是中國民營經濟發展的象徵，如今也面臨轉型困境。（新華社）

設立國資委的正當性是毋庸置疑的，一個是它們要作為國資的代表，以出資人身份對國有資本進行監管，防止國有資產流失，負有讓國有資產保值增值之責；一個是作為國有資本的代表，在國家政策制定與實施過程中代表國資利益，參與政策制定和實施。

但是，民營資本的出資人是個人，投資者對自己的資產安全與保值增值負有全部責任，若成立一個「民資委」，把本屬民營資本的這項權責給拿走了，民資不就變成另一種形式的國資了嗎？還算是民資嗎？

所以這個事在所有權倫理上，在物權法上，是講不通的。

如果這樣實施，不僅民營權利得不到有效保證，反而會更為人心惶惶。不妨可以設身處地地替民營企業家想一想，如果真設立這麼一個部門，他們會產生什麼樣的聯想，社會輿論上會產生什麼樣的想象。

至於設想中「民資委」的第二個作用，代表民營資本利益參與政策制定與實施，做民營資本利益的捍衛者，就更不可能了。這是因為，任何權力都有擴張邊界的天然衝動，會更願意擴張利益邊界，而推卸掉本來應該承擔的責任。這一點看看某些城市管理部門的實際運行，以及人們對新近設立的某些農村管理部門的擔憂就知道了。

城管勸離賣飯盒的攤販，一度與地盤工人發生爭執。（影片截圖）

這就是人們常說的權力的「異化」，一個在行政管理理論與實踐中都讓人非常頭疼的現象，哪個國家的權力機構都一樣。設立「民資委」，設想上，是希望它能作為民資的利益代表參與政策制定與實施，但最後實踐的結果，必然會異化為一個官僚部門，會更注重於對該領域進行規則制定與管制而非利益維護，最終必然會收窄這個領域的呼吸空間，損害這個領域的活力。

事實上，若真要讓民營放心，讓他們恢復創新活力，少干預他們的微觀運行，少搞點官僚主義與形式主義，多解決他們的實際困難與問題，在政策上宣傳上「一碗水端平」，把「兩個毫不動搖」落到實處就可以了。中國民營經濟不奢望太多，他們需要的是公平公正的市場與法律環境，以及必要的社會尊重，完全沒必要再設一個管理部門來為之「服務」。若真那樣做了，肯定會壞事！