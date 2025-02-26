中央政治局委員、書記處書記等向黨中央和習近平述職

據新華社今日（26日）報道，中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記等向黨中央和國家主席、總書記習近平述職。



習近平認真審閱述職報告並提出重要要求，強調要履職盡責、攻堅克難，推動黨中央各項決策部署落到實處，在全面推進中國式現代化的新征程上展現新擔當新作為。



報道表示，根據黨中央有關規定，中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記每年向黨中央和習近平書面述職。近期，有關人員按規定就2024年度工作向黨中央和習近平總書記書面述職。

習近平認真審閱述職報告並提出重要要求，強調今年是「十四五」規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年，改革發展穩定任務繁重。要深入學習貫徹新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅定不移貫徹落實黨中央大政方針和決策部署，推動高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

習近平指出，要增強政治能力，沉著應對國內外形勢變化帶來的挑戰，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，紮實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，推動經濟持續回升向好，穩步提高人民生活水平，確保社會大局穩定。要錘煉黨性、提高思想覺悟，樹立和踐行正確政績觀，加強調查研究，嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，自覺履行管黨治黨政治責任。要立足自身職責，堅持幹字當頭，履職盡責、攻堅克難，推動黨中央各項決策部署落到實處，在全面推進中國式現代化的新征程上展現新擔當新作為。