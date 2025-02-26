中疾控前主任批馬斯克反科學：完全不像科學家　或給世界帶來災難

自美國總統特朗普（Donald Trump）授權馬斯克（Elon Musk）成立政府效率部（DOGE）以來，美國聯邦科研機構經歷了一系列前所未有的衝擊。前中國疾控中心主任高福近日接受內媒採訪時批評，特朗普和馬斯克的很多做法是反科學的；更指馬斯克講話完全不像一個科學家，他發表了非常不負責的言論，他如果繼續這麼下去，未來可能會給世界帶來災難。



前中國疾控中心主任高福。（新華社）

《中國新聞週刊》報道指，DOGE對美國國立衛生研究院（NIH）、美國國家科學基金會（NSF）和美國疾病控制與預防中心（CDC）等機構實施了大規模的經費削減和裁員。

高福認為，「一刀切」的改革舉措，除了會削弱美國的科研水平，也會對全球的科研合作產生不利影響，甚至會降低全球應對公共衛生危機的能力。對「反科學」的馬斯克，到了必須發聲的時候。

高福批評，特朗普和馬斯克的很多做法是反科學的。（Reuters）

高福批評，自從DOGE組建以來，特朗普和馬斯克一直不按規矩辦事，他認為行政管理必須平衡各方利益。高福稱，過去他曾說，馬斯克和特朗普的聯手會加快送人類上火星，可能推動科技進步，現在看來，與此同時，他們的很多做法是反科學的。

高福指，馬斯克和特朗普過分強調科學的功利性和應用性，改革過於短視，他們的管理方式正在傷害科研潛在的科學價值。

全球首富馬斯克（Elon Musk）。（Reuters）

高福又批評，科學家講話必須要有事實、有證據，但是馬斯克講話完全不像一個科學家，他發表了非常不負責的言論，他如果繼續這麼下去，未來可能會給世界帶來災難。

公開資料顯示，高福為中國科學院院士、中國科學院病原微生物與免疫學重點實驗室主任，同時也是美國國家科學院外籍院士、英國皇家學會外籍院士，2017年起任中國疾控中心主任，2022年退休。