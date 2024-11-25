馬斯克轉發中國無人機影片後嘲諷：與此同時還有傻子生產F-35戰機

11月24日，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交平台X（前稱Twitter）上轉發了中國無人機蜂群的影片，並發文稱：「與此同時，一些傻子還在生產F-35這樣的載人戰鬥機。」（Meanwhile, some idiots are still building manned fighter jets like the F-35）這番話引發關注。



馬斯克在社交平台X上轉發了中國無人機蜂群的影片，並發文稱：「與此同時，一些傻子還在生產F-35這樣的載人戰鬥機。」（X平台）

F-35戰機：圖為2017年3月15日，美國猶他州一個空軍基地內的F-35戰機。（Getty）

馬斯克過往曾多次在X平台上對中國的無人機表演公開表示讚歎。9月30日，一名博主在X平台上發布了深圳9月26日晚無人機表演的影片，以英文發文稱「中國再次超越了自己，在創造了超過8000架無人機表演的世界紀錄後，現在辦了一場10000架無人機的表演秀」，馬斯克轉發並評論「lmpressive」（印象深刻）。

馬斯克近月連續兩次在社交媒體X平台上對深圳無人機表演公開表示讚歎。（X截圖）

9月26日晚，萬架無人機同時在深圳灣公園升空，帶來一場科技與藝術完美融合的視覺盛宴。（微信公眾號＠文旅深圳）

9月26日晚，萬架無人機同時在深圳灣公園升空，帶來一場科技與藝術完美融合的視覺盛宴。（微信公眾號＠文旅深圳）

而早在9月12日，馬斯克便轉發了一則中國無人機表演的影片，那是來自深圳大運中心9月4日、5日的兩場無人機演出，當時也成功打破兩項健力士世界紀錄的無人機表演。