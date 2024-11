馬斯克轉發中國無人機影片後嘲諷：與此同時還有傻子生產F-35戰機

11月24日,特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)在社交平台X(前稱Twitter)上轉發了中國無人機蜂群的影片,並發文稱:「與此同時,一些傻子還在生產F-35這樣的載人戰鬥機。」(Meanwhile, some idiots are still building manned fighter jets like the F-35)這番話引發關注。



馬斯克在社交平台X上轉發了中國無人機蜂群的影片,並發文稱:「與此同時,一些傻子還在生產F-35這樣的載人戰鬥機。」(X平台)

F-35戰機:圖為2017年3月15日,美國猶他州一個空軍基地內的F-35戰機。(Getty)

馬斯克過往曾多次在X平台上對中國的無人機表演公開表示讚歎。9月30日,一名博主在X平台上發布了深圳9月26日晚無人機表演的影片,以英文發文稱「中國再次超越了自己,在創造了超過8000架無人機表演的世界紀錄後,現在辦了一場10000架無人機的表演秀」,馬斯克轉發並評論「lmpressive」(印象深刻)。

馬斯克近月連續兩次在社交媒體X平台上對深圳無人機表演公開表示讚歎。(X截圖)

9月26日晚,萬架無人機同時在深圳灣公園升空,帶來一場科技與藝術完美融合的視覺盛宴。(微信公眾號@文旅深圳)

而早在9月12日,馬斯克便轉發了一則中國無人機表演的影片,那是來自深圳大運中心9月4日、5日的兩場無人機演出,當時也成功打破兩項健力士世界紀錄的無人機表演。