乒乓球亞洲盃再現「飯圈」亂象　官媒斥嚴重擾亂體育工作秩序

乒乓球亞洲盃近日在深圳舉行，惟「飯圈」亂象再次入場擾亂賽場秩序。官媒《中國體育報》就此發表評論文章稱，雖然各項目國家隊運動員此前主動解散官方粉絲群組，以鮮明態度向「飯圈」亂象說不，然而「飯圈」亂象的治理絕對不可能是一勞永逸的事。



內媒報道指，王楚欽的粉絲在亞洲盃賽場表現瘋狂。（視覺中國）

文章稱，在加快建設體育強國的新征程上，體育的多元價值與綜合功能日益彰顯，「飯圈」亂象必然會有愈加強烈的衝動，選擇體育作為侵蝕和寄生的對象。因此體育戰線需要在全面深化改革中，持續提升體育領域的治理能力和治理水平，做好與不斷變化、變異的「飯圈」亂象打持久戰的準備。

文章表示，「飯圈」亂象入侵體育領域，不斷變換方式「綁架」運動員、教練員或工作人員，嚴重擾亂體育工作秩序、破壞體育行業聲譽、損害體育戰線形象，其深層次的後果是扭曲了體育精神、消解了體育價值、弱化了體育功能，特別是容易給青年一代帶來認知偏差，引發人生觀、價值觀的扭曲以及體育領域意識形態風險的潛滋暗長。

王曼昱贏了孫穎莎之後，在現場接受訪問時，全場都在高呼孫穎莎的名字。（視覺中國）

文章強調，中國正在從奧運強國、體育大國加速向體育強國邁進，體育領域的成績和進步越是突出，體育戰線越需要面對「飯圈」亂象入侵和寄生的強烈衝動所帶來的一系列新問題新挑戰。越是取得成績的時候，越要有如履薄冰的謹慎，越要有居安思危的憂患，越要有防範化解風險的應對之策。

文章最後指，體育戰線要始終堅定不移地聚力聚焦於體育強國建設的大局，專心做好自己的事，持續開展國家隊思想道德和作風建設，打造能征善戰、作風優良的國家隊，既能打贏國際賽場上的高水平賽事，還要能夠抵擋得住形形色色的「飯圈」亂象的「糖衣炮彈」，讓中華體育精神得以充分彰顯，讓中華體育文化感召力得以有效提升，持續向全社會傳遞體育正能量、弘揚時代主旋律。