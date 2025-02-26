《光明日報》前主管董郁玉間諜罪成囚7年　兒子在美稱無關國安

官媒《光明日報》評論部副主任董郁玉在2022年2月與一名日本外交官共進午餐時被北京警方拘留，隨後被檢方以間諜罪起訴。去年11月，北京法院以涉嫌從事間諜活動為由判處董郁玉7年有期徒刑。周一（24日），董郁玉的兒子董一夫在美國表示，董郁玉案與國家安全或間諜活動沒有任何關係，並透露父親在獄中已親筆寫下長達45頁的上訴書。



董一夫在華府的國家新聞俱樂部作上述表示，他更呼籲日本政府出面證明父親在被捕前與日本外交官的會面無關間諜活動。他強調，父親被控間諜罪而被判刑是一個新聞自由問題，是一個人權問題，與國家安全或間諜活動沒有任何關係；並透露他的母親直到在法庭才知道，董郁玉與日本外交官的8次會面成為當局指控犯罪的主要證據。

至於董郁玉現況，董一夫稱其目前身體還不錯，在獄中每天能做200次掌上壓和200次抬腿運動，以保持健康。然而，父親每年只有幾個小時時間曬太陽，且不被允許見他的母親。董一夫又提到，律師每月可以和董郁玉會面一次，並幫忙轉交母親的信；並透露董郁玉在獄中已經親筆寫下了一份長達45頁的上訴書。

公開資料顯示，董郁玉1987年畢業於北京大學法律系並獲得碩士學位，之後就開始為《光明日報》工作。1989年，他參與了天安門廣場抗議活動，一度被勞改一年，之後回到報社工作，並因撰寫有關腐敗官員、貧困學生貸款等主題的報道而獲得多項新聞獎。與報社多數員工不同，董郁玉始終沒有加入中國共產黨。

董郁玉長期與外國外交官、記者等外籍人士保持頻繁往來。（微博）

董郁玉曾任《光明日報》評論部副主任兼專欄作家，為了寫作需要，他一直與外國外交官、記者等外籍人士保持頻繁往來。2022年2月21日，董郁玉在北京與一名日本外交官共進午餐時突然被警方帶走，並於2023年3月被以間諜罪名起訴。當局指，董郁玉會見的外交官是日本駐華大使館的特工，在中國從事了與其身份不符的活動。但日本外相岩屋毅則表示，這名外交官的外交活動是合法的。

2024年11月29日，董郁玉在北京市第二中級人民法院被依間諜罪一審判刑7年。同年12月11日，維權律師尚寶軍公開透露，董郁玉不服判決，已於前一天向北京市高級人民法院提出上訴。

董郁玉被判刑後，時任美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）及駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）皆發表聲明給予聲援。米勒表示，美國譴責中國以所謂間諜罪將董郁玉不公正地判刑，並支持董郁玉和他的家人，呼籲中方立即無條件釋放他。隨後，多名日本學者也公開發表聯合聲明，要求中方無罪釋放董郁玉，並對日本政府沒有為董郁玉發聲提出質疑。