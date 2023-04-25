美媒：央媒主管董郁玉與日外交官聚餐後被拘一年　面臨間諜罪起訴

據美媒《華爾街日報》等24日報道，中國央媒《光明日報》評論部副主任董郁玉被北京有關部門拘留逾一年後，他的家人近日首次發聲明稱，他因為與日本和美國的外交界和學術界人士交往而面臨間諜罪指控。



《華爾街日報》報道指，61歲的董郁玉的家人近日發表一份聲明，指出在2022年2月，董郁玉與一名日本外交官一同被拘留。當時董郁玉正與該日本外交官在位於北京市中心一家餐廳會面。該名日本外交官受到了盤問，數小時後獲釋，而董郁玉自此則一直被拘。

聲明稱，目前中國檢方已經以間諜罪起訴了董郁玉。董郁玉的家人於2023年3月被告知，該案已交由北京一家法院審理。報道又指，董郁玉一直被關押在北京南部某看守所，目前還不清楚審判將會於何時開始。

美媒《紐約時報》24日的報道則指董郁玉經常撰寫傾向自由主義觀點的評論文章。中國記者被禁止投書海外刊物，但董郁玉先前曾向《紐約時報》中文網投稿了數篇文章。

根據資料，董郁玉並非中共黨員。他在2013年曾在一篇書評中批評，文化大革命被中共黨史敘事定義為黨內事務，「實則掏空了執政黨對國家的政治責任。或者說把執政黨對國家的政治責任，變成了釐清並公布誰是黨內的『好人』、誰是黨內的『壞人』，誰是黨內的『七分好人、三分壞人』，誰是黨內的不折不扣、徹徹底底的『壞人』，誰又是黨內的胸懷『好心』卻不得不辦了錯事、壞事的好人等黨內是非」。該文於2017年被《光明日報》的調查貼上「反社會主義」標籤。