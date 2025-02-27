受犯罪組織蠱惑、非法出境後滯留　泰國遣返40名中國籍偷渡者

2月27日，40名中國籍偷渡人員從泰國被遣返回國。

公安部有關負責人介紹，此次遣返的中國公民是受犯罪組織蠱惑、非法出境後滯留泰國。此次遣返依據中泰兩國法律、國際法和國際慣例進行，是雙方依法合作打擊偷渡等跨境違法犯罪、切實保護中國公民合法權益的具體舉措。



《央視新聞》報道，近日，泰國相關執法部門遣返40名中國籍偷渡人員。中國公安機關落實嚴格規範公正文明執法要求，對相關人員依法處理、妥善安置，幫助其早日回歸正常生活。

被遣返人員在機場與家人團聚。（央視新聞）

公安部有關負責人介紹，此次遣返的中國公民系受犯罪組織蠱惑、非法出境後滯留泰國，他們本人及其家庭都受到極大傷害，他們的親屬多次請求中國政府予以救助，讓他們早日回到祖國懷抱，與親人團聚。

此次遣返依據中泰兩國法律、國際法和國際慣例進行。中國警方將持續加強國際執法合作，與有關國家共同應對偷渡等跨境違法犯罪活動帶來的挑戰，依法保障中外人員安全有序跨境流動，切實保護出入境人員合法權益。

公安部辦公大樓。

負責人稱，被遣返人員各項合法權利在遣返過程中均依法得到充分保障。對其中在泰羈押期間身患重病的一名被遣返人員，中方將予以全力救治。

近期，中泰兩國在合作打擊電信網絡詐騙等跨國犯罪方面也取得了豐碩成果。未來，兩國將在更多領域開展執法合作，切實保護兩國人民合法權益，共同維護地區安全穩定。