中國製造船舶入美港口要收費？商務部：對美自身造成多重「反噬」

周四（27日）下午，中國商務部召開例行新聞發布會，就中美關係等議題回應。對於美國貿易代表辦公室提議對進入美國港口的中國製造船舶收費，發言人何亞東敦促美方尊重事實和多邊規則，不要一錯再錯。



何亞東表示，中方反覆申明，美301調查是典型的單邊主義和保護主義做法，嚴重違反世貿組織規則，中方對此強烈不滿，堅決反對。若美方執意征收港口費，將推高全球海運成本，擾亂全球產供鏈穩定，還將增加美國內通脹壓力，削弱美國商品全球競爭力，損害美消費者和企業利益，對美自身經濟和就業造成多重「反噬」。中方敦促美方尊重事實和多邊規則，不要一錯再錯。中方將密切關注美方動向，並採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

關稅方面，何亞東表示，商務部和美方對口部門一直保持溝通。中方堅決反對美方單邊關稅措施，堅定維護自身合法正當權益，也願通過對話協商來解決問題。

另外，何亞東透露，2024年，全國服務進出口總額達到7.5萬億元人民幣，規模再創歷史新高，以美元計首次突破萬億美元；服務零售額實現6.2%的增長，居民服務性消費支出同比增長7.4%，對消費支出增長貢獻率達63%。

當局將全面實施跨境服務貿易負面清單，穩步推進梯度開放。主動對接國際高標準經貿規則，會同相關部門，在電信、教育、文化、醫療、金融等領域研究推出一批新的開放舉措。

商務部還將打好政策「組合拳」，加快完善服務消費「1+N」政策措施體系，推動出台支持家政服務消費、數字消費、體育消費等一系列政策，擴大服務領域高質量供給。加強新業態新模式培育，創新服務消費場景，增強人民群眾的「獲得感」。