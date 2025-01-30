｢台積電利用了我們｣　美準商務部長：太依賴台灣　將檢討補助政策

美國準商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）1月29日在聯邦參議院商務委員會的聽證會上表示，美國過度依賴台灣的半導體產業，並強調將審慎檢討《晶片與科學法案》（Chips and Science Act）的補助政策。他更直言，「台積電利用了我們，某種程度上從我們手中奪走它」（TSMC leveraged us and sort of took it from us.）。



盧特尼克：美國半導體產業須回流

台媒《中央社》報道，盧特尼克在聽證會上表示，應將半導體製造業帶回美國，創造優質就業機會，讓美國重回科技創新領導地位。他提及，英特爾（Intel）創立晶片產業後，「全世界開始利用美國晶片」，如今美國對台積電的依賴已影響國家安全，必須尋求應對方案。

此外，他在回應議員關於半導體供應鏈安全性的提問時，強調「美國太依賴台灣」，必須確保供應鏈穩定，保障國家安全。

圖為2024年12月16日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在佛羅里達州棕櫚灘舉行記者會，獲提名出任商務部長的華爾街金融家、債券交易公司建達公司（Cantor Fitzgerald）行政總裁盧特尼克（Howard Lutnick）出席。（Reuters）

晶片法補助將被重新審查

聽證會中，與會議員多次提及美國總統特朗普形容為「非常糟糕」的《晶片法》，並關注現行補助款的發放情況。對此，盧特尼克表示，自己尚未詳閱合約，無法承諾將履行先前政府與企業簽署的協議，並強調「無法承諾履行我還沒讀的合約」。

他還提及，對於已發放的補助資金，將嚴格執行企業簽署的文件，以確保美國獲得應有回報。他形容，這些補貼是將半導體製造業帶回美國的「極佳頭期款」（excellent down payment），未來將審慎評估補助政策的調整方向。

2023年7月，特朗普在接受媒體專訪時，也曾對美國出兵助台灣表示有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

報道回顧，美國國會於2022年通過《晶片法》，提供390億美元直接補助，以吸引半導體企業赴美投資。根據《彭博社》報道，至今企業已承諾投入超過4000億美元，包括美光（Micron）、三星電子（Samsung Electronics）及格羅方德（GlobalFoundries）等半導體大廠，皆與拜登政府簽署最終合約。

2022年12月6日，台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑那州新廠首部機台進廠典禮。（Facebook／美國在台協會 AIT）

然而，特朗普日前試圖凍結數以千億計美元的聯邦補助款，導致《晶片法》執行受阻。這項命令於28日遭法院擋下，白宮隨後宣布撤回。

當被問及這項凍結令是否影響《晶片法》的執行時，盧特尼克回應稱，這讓他有更多時間審查相關文件，有助於後續資金發放及確保計畫完成。他強調，目前發放的資金並不多，實際執行時程並未受到影響。

英特爾前CEO基辛格（Pat Gelsinger）曾大力主張「美國優先」原則，認為美國政府應優先補助英特爾這種本土晶片廠商，而不是台積電這種外商。（WSJ）

盧特尼克目前是金融服務公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）的執行長，以對中國強硬著稱。如果提名獲參議院通過，他將接掌美國商務部，負責制定政策以提振美國產業，並推動半導體供應鏈回流美國。