｢台積電利用了我們｣　美準商務部長：太依賴台灣　將檢討補助政策

美國準商務部長提名人盧特尼克(Howard Lutnick)1月29日在聯邦參議院商務委員會的聽證會上表示,美國過度依賴台灣的半導體產業,並強調將審慎檢討《晶片與科學法案》(Chips and Science Act)的補助政策。他更直言,「台積電利用了我們,某種程度上從我們手中奪走它」(TSMC leveraged us and sort of took it from us.)。



盧特尼克:美國半導體產業須回流

台媒《中央社》報道,盧特尼克在聽證會上表示,應將半導體製造業帶回美國,創造優質就業機會,讓美國重回科技創新領導地位。他提及,英特爾(Intel)創立晶片產業後,「全世界開始利用美國晶片」,如今美國對台積電的依賴已影響國家安全,必須尋求應對方案。

此外,他在回應議員關於半導體供應鏈安全性的提問時,強調「美國太依賴台灣」,必須確保供應鏈穩定,保障國家安全。

圖為2024年12月16日,美國候任總統特朗普( Donald Trump)在佛羅里達州棕櫚灘舉行記者會,獲提名出任商務部長的華爾街金融家、債券交易公司建達公司(Cantor Fitzgerald)行政總裁盧特尼克(Howard Lutnick)出席。(Reuters)

晶片法補助將被重新審查

聽證會中,與會議員多次提及美國總統特朗普形容為「非常糟糕」的《晶片法》,並關注現行補助款的發放情況。對此,盧特尼克表示,自己尚未詳閱合約,無法承諾將履行先前政府與企業簽署的協議,並強調「無法承諾履行我還沒讀的合約」。

他還提及,對於已發放的補助資金,將嚴格執行企業簽署的文件,以確保美國獲得應有回報。他形容,這些補貼是將半導體製造業帶回美國的「極佳頭期款」(excellent down payment),未來將審慎評估補助政策的調整方向。

2023年7月,特朗普在接受媒體專訪時,也曾對美國出兵助台灣表示有所保留,並斥台灣搶走美國半導體工作:早該阻止。(Fox News截圖)

報道回顧,美國國會於2022年通過《晶片法》,提供390億美元直接補助,以吸引半導體企業赴美投資。根據《彭博社》報道,至今企業已承諾投入超過4000億美元,包括美光(Micron)、三星電子(Samsung Electronics)及格羅方德(GlobalFoundries)等半導體大廠,皆與拜登政府簽署最終合約。

2022年12月6日,台積電創辦人張忠謀出席美國亞利桑那州新廠首部機台進廠典禮。(Facebook/美國在台協會 AIT)

然而,特朗普日前試圖凍結數以千億計美元的聯邦補助款,導致《晶片法》執行受阻。這項命令於28日遭法院擋下,白宮隨後宣布撤回。

當被問及這項凍結令是否影響《晶片法》的執行時,盧特尼克回應稱,這讓他有更多時間審查相關文件,有助於後續資金發放及確保計畫完成。他強調,目前發放的資金並不多,實際執行時程並未受到影響。

英特爾前CEO基辛格(Pat Gelsinger)曾大力主張「美國優先」原則,認為美國政府應優先補助英特爾這種本土晶片廠商,而不是台積電這種外商。(WSJ)

盧特尼克目前是金融服務公司費茲傑羅(Cantor Fitzgerald)的執行長,以對中國強硬著稱。如果提名獲參議院通過,他將接掌美國商務部,負責制定政策以提振美國產業,並推動半導體供應鏈回流美國。