習近平兩會前《求是》刊文：政府要有所為、有所不為

編者按：時隔七年召開的高規格民企座談會後，中國即進入一年一度的兩會時間，今年兩會之所以備受關注，一方面2025年是中國「十四五」規劃收官之年，也是「中國製造2025」收官之年，中國將如何繼續發力提振需求和經濟，實現新舊動能轉換，各方都在拭目以待，另一方面隨着中國硬核科技和新質生產力集中爆發，各方也試圖借由兩會來管窺中國接下來如何持續推動科技創新和產業創新融合發展，引領第四次科技革命浪潮。

兩會召開前夕，《求是》雜誌發表習近平文章《經濟工作必須統籌好幾對重要關係》，該文是習近平去年（2024年）中央經濟工作會議上講話的節選。習近平在文中說，分析形勢要堅持「兩點論」，既把成績講夠，也把問題說透。

此外，經濟工作千頭萬緒，必須統籌好幾對重要關係，包括：有效市場和有為政府的關係、總供給和總需求的關係、培育新動能和更新舊動能的關係、做優增量和盤活存量的關係、提升品質和做大總量的關係。

在有效市場和有為政府部分，習近平直言，要形成既「放得活」又「管得住」的經濟秩序。政府要有所為、有所不為，解決好缺位、越位問題。政府行為越規範，市場作用就越有效。



《求是》雜誌將發表習近平的文章《經濟工作必須統籌好幾對重要關係》。（新華社）

《經濟工作必須統籌好幾對重要關係》全文如下：

2024年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，黨中央團結帶領全黨全國各族人民，沉着應變、綜合施策，經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，經濟社會發展主要目標任務即將順利完成，我國經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

一年來的發展歷程很不平凡，成績令人鼓舞。一是全年經濟運行前高、中低、後揚。一季度開局良好，二、三季度下行壓力加大，9月26日中央政治局會議果斷部署一攬子增量政策，使樓市股市和市場預期、社會信心有效提振，經濟明顯回升，既促進了全年目標實現，也為2025年經濟發展奠定了良好基礎。

二是新質生產力穩步發展。集成電路、人工智能、量子技術等科技創新取得重要進展。傳統產業智能化改造和數字化轉型持續推進。綠色低碳轉型步伐加快。

三是改革開放持續深化。黨的二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出部署。高質量共建「一帶一路」扎實推進。高水平對外開放取得積極成效，外貿出口對經濟增長的貢獻增大。

圖為農曆新年前，習近平在遼寧瀋陽考察調研。（新華社）

四是重點領域風險化解有序有效。房地產市場出現積極變化，地方政府債務風險、中小金融機構風險正在有效緩解和管控。

五是民生保障扎實有力。就業、物價保持穩定，脫貧攻堅成果得到鞏固拓展。糧食產量首次突破1.4萬億斤。生態環境質量持續改善。社會大局保持穩定。這些都更加堅定了我們在新時代新徵程開拓進取、攻堅克難、扎實推進中國式現代化的決心和信心。

分析形勢要堅持「兩點論」，既把成績講夠，也把問題說透。當前，外部環境變化帶來的不利影響加深，我國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰。主要是：國內需求不足；部分企業生產經營困難；群眾就業增收面臨壓力；風險隱患仍然較多。同時必須看到，我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。只要信心不滑坡，辦法總比困難多。我們要正視困難、堅定信心，努力把各方面積極因素轉化為發展實績。

實踐中，我們不斷深化對經濟工作的規律性認識。全黨上下形成的最大共識是：黨中央集中統一領導是做好經濟工作的根本保證，在關鍵時刻、重要節點，黨中央及時研判形勢、作出決策部署，確保我國經濟航船乘風破浪、行穩致遠。經濟工作千頭萬緒，必須統籌好幾對重要關係。

習近平指出，經濟工作千頭萬緒，必須統籌好有效市場和有為政府的關係，形成既「放得活」又「管得住」的經濟秩序。（新華社）

一是必須統籌好有效市場和有為政府的關係，形成既「放得活」又「管得住」的經濟秩序。政府要有所為、有所不為，解決好缺位、越位問題。有所為，就是要不斷建設法治經濟、信用經濟，完善市場規則並帶頭遵守規則，通過堅決懲治腐敗、保障公共安全等優化市場環境，着力矯正市場失靈，規範競爭秩序，使全國統一大市場成為各類經營主體公平競爭的大舞台。有所不為，就是要尊重和發揮市場在資源配置中的決定性作用，防止對微觀主體活動的不當干預，不搞地方保護主義和自我小循環。政府行為越規範，市場作用就越有效。

二是必須統籌好總供給和總需求的關係，暢通國民經濟循環。要堅持供需兩側協同發力、動態平衡，持續深化供給側結構性改革，有進有退、有保有壓，增強供給與需求的適配性、平衡性。擴大內需既關係經濟穩定，也關係經濟安全，不是權宜之計，而是戰略之舉。要加快補上內需特別是消費短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。

三是必須統籌好培育新動能和更新舊動能的關係，因地制宜發展新質生產力。要以科技創新為引領，大力培育壯大新興產業和未來產業，佔據國際競爭制高點，塑造經濟發展新動能、新優勢。同時，加快推動作為經濟增長和就業收入基本依託的傳統產業改造升級，使之煥發新的生機活力，推動新舊發展動能平穩接續轉換。

四是必須統籌好做優增量和盤活存量的關係，全面提高資源配置效率。經過長期發展，我國需要同時加強資產管理和負債管理，統籌用好各類增量資源和存量資源，善於通過盤活存量來帶動增量。要持續推動產業園區「騰籠換鳥」，用好置換存量隱性債務、盤活存量土地等政策，統籌做優增量和盤活存量、管好資產和調整負債，拓展新的發展空間。

五是必須統籌好提升質量和做大總量的關係，夯實中國式現代化的物質基礎。我國擁有巨大的經濟體量、市場容量和產業配套能力，是提升質量、做優做強的有利條件。我國人均國民收入尚未達到世界平均水平，發展不平衡不充分問題仍然突出。要堅持以質取勝和發揮規模效應相統一，用好超大規模市場優勢和豐富應用場景，培育更多世界一流企業和領先技術，把質的有效提升和量的合理增長統一於高質量發展的全過程。