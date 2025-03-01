方大同去世｜生前受氣胸困擾　醫生：過度勞累及瘦高體型者要注意

3月1日，賦音樂（FUMUSIC）發表消息指，音樂才子方大同已於2月21日去世，終年41歲。方大同在2010年曾因操勞過度出現氣胸（俗稱「爆肺」），並多次住院。雖然他在2024年回歸時表示正在康復，但仍未完全恢復健康。湖北省第三人民醫院呼吸與危重症醫學科主任高寶安指出，過度勞累可能誘發氣胸，並指氣胸發作迅速，嚴重時可能危及生命。若有氣胸病史，應嚴格遵循預防措施。



賦音樂在微博發文：「以積極的態度面對頑疾5年，方大同於2025年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖像小說是永恆的精神財富。」消息震驚各界。

方大同所屬公司發出聲明。（微博圖片）

為了解氣胸的成因及預防措施，內媒採訪了湖北省第三人民醫院呼吸與危重症醫學科主任高寶安。高主任指出，氣胸是氣體進入胸膜腔導致肺組織受壓塌陷的疾病，通常由肺組織與胸腔之間的破口或胸壁受傷引起。其成因包括體質因素（如瘦高和營養不良）、生活習慣（如吸煙和接觸有害粉塵）及疾病因素（如肺結核、慢性阻塞性肺病等）。

方大同最後公開的自拍照。（方大同 FACEBOOK）

高主任解釋，過度勞累可能誘發氣胸，特別是在劇烈體力活動中，胸膜腔內壓力會急劇升高，若存在肺部基礎病變，則更容易導致氣胸的形成。對於方大同而言，作為專業歌手，平常工作強度很大，長期過度勞累可能削弱免疫力及組織修復能力，使肺部彈性下降，肺泡或肺大皰更易受損破裂。

高又認為，方大同氣胸，估計還與他瘦高的體型有關係。據央視報道，自發性氣胸的好發人群包括瘦高的年輕男性，這是因在青春發育期，高瘦體型的人肺組織往往「跟不上」快速的生長發育，易出現先天性彈力纖維發育不良。

醫生認為方大同氣胸還與他瘦高的體型有關係。（微博）

為了預防因勞累引發的氣胸，高寶安建議市民應該合理控制體力負荷，避免突然高強度運動，逐步增加活動量，並在搬運重物時採取「呼氣發力」的技巧；增強體質與肺部健康，定期進行有氧運動以提高肺活量，保證營養均衡，促進組織修復；定期篩查與風險監測，高危人群應定期進行胸部檢查，若出現胸痛或呼吸困難等症狀，應立即就醫；調整生活方式，避免熬夜和長期精神緊張，定時休息。

高寶安提醒，氣胸發作迅速，嚴重時可能危及生命。若有氣胸病史，應嚴格遵循預防措施，懷疑氣胸時應及時就診，通過影像學檢查確診並接受治療。