方大同去世｜愛徒王詩安情緒崩潰　悲痛發聲：我永遠愛你

音樂才子方大同（Khalil)所屬的音樂公司「賦音樂」在今（1日）於官方微博發出聲明，宣布他已在今年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，終年41歲，消息震驚兩岸三地。而他生前曾簽下歌手王詩安，二人師徒交情深厚，她在得知前老闆離世消息後，情緒相當崩潰，在社交網站悲痛發文：「I love you always and forever 。」

方大同所屬公司發出鼙明。（微博圖片）

現年34歲的王詩安在2010年參加《超級星光大道》後簽約華納唱片成為歌手出道，直到2015年滿約結束合作關係。隨後在2017年簽約「賦音樂」成為方大同旗下歌手藝人，而他亦非常疼愛對方，邀請多名音樂人為她量身打造新專輯《詩》，二人師徒交情深厚，亦師亦友。而在2021年她就與「賦音樂」結束4年賓主關係。

王詩安在2017年簽入方大同公司。（王詩安微博圖片）

王詩安發文。（王詩安微博圖片）

對於前老闆的離世，王詩安亦難掩悲痛，在社交網站發文表示：「I love you always and forever 。」而她經理人亦向傳媒表示，目前她心情非常難過，好崩潰。過去王詩安曾表示，方大同是她的偶像，認為他為人嚴肅且有智慧，能擅長將歌手的特色延伸發揮，而二人亦因外型配襯，又是音樂愛好者，曾被網民稱為「同詩CP」。