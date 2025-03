方大同去世｜愛徒王詩安情緒崩潰　悲痛發聲：我永遠愛你

音樂才子方大同(Khalil)所屬的音樂公司「賦音樂」在今(1日)於官方微博發出聲明,宣布他已在今年2月21日早晨,平靜而安詳地離開了這個世界,終年41歲,消息震驚兩岸三地。而他生前曾簽下歌手王詩安,二人師徒交情深厚,她在得知前老闆離世消息後,情緒相當崩潰,在社交網站悲痛發文:「I love you always and forever 。」

方大同所屬公司發出鼙明。(微博圖片)

現年34歲的王詩安在2010年參加《超級星光大道》後簽約華納唱片成為歌手出道,直到2015年滿約結束合作關係。隨後在2017年簽約「賦音樂」成為方大同旗下歌手藝人,而他亦非常疼愛對方,邀請多名音樂人為她量身打造新專輯《詩》,二人師徒交情深厚,亦師亦友。而在2021年她就與「賦音樂」結束4年賓主關係。

王詩安在2017年簽入方大同公司。(王詩安微博圖片)

王詩安發文。(王詩安微博圖片)

對於前老闆的離世,王詩安亦難掩悲痛,在社交網站發文表示:「I love you always and forever 。」而她經理人亦向傳媒表示,目前她心情非常難過,好崩潰。過去王詩安曾表示,方大同是她的偶像,認為他為人嚴肅且有智慧,能擅長將歌手的特色延伸發揮,而二人亦因外型配襯,又是音樂愛好者,曾被網民稱為「同詩CP」。