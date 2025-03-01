全國政協十四屆常委會第十次會議開幕　王滬寧出席

3月1日上午，政協第十四屆全國委員會常務委員會第十次會議在北京開幕。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席開幕會。



會議審議通過關於召開政協第十四屆全國委員會第三次會議的決定；聽取全國政協主席會議關於全國政協2024年工作情況的報告，關於政協全國委員會常務委員會工作報告（草案）、關於政協十四屆二次會議以來提案工作情況的報告（草案）起草情況的說明和有關事項的說明；聽取政協第十四屆全國委員會經濟委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳台僑委員會、外事委員會、文化文史和學習委員會2024年工作情況的匯報等。

中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰主持開幕會。全國政協副主席兼秘書長王東峰等分別就有關議題作了說明和報告。全國政協副主席胡春華、沈躍躍、王勇、周強、何厚鏵、梁振英、巴特爾、蘇輝、邵鴻、高雲龍、陳武、穆虹、鹹輝、姜信治、蔣作君、何報翔、王光謙、秦博勇、朱永新、楊震出席會議。

同日，中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會常務委員會第十次會議決定：中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第三次會議於2025年3月4日在北京召開。建議會議的主要議程是：聽取和審議中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報告和全國政協十四屆二次會議以來提案工作情況的報告；列席中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會第三次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告。