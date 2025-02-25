2025全國兩會臨近　北京宣布期間禁放｢低慢小」航空器

《央視網》報道，北京警方宣布，3月1日至12日，北京地區禁止「低慢小」航空器飛行活動。



據此前報道，全國人大常委會會議2024年12月25日表決通過了關於召開十四屆全國人大三次會議的決定。根據決定，十四屆全國人大三次會議於2025年3月5日在北京召開。政協第十四屆全國委員會日前召開主席會議，建議全國政協十四屆三次會議於2025年3月4日在北京召開。

2024年1月1日晨，北京天安門廣場舉行隆重的升國旗儀式。（新華社）

北京市公安局於2月21日發布了《關於加強2025年全國「兩會」期間北京地區「低慢小」航空器管理工作的通告》，明確自2025年3月1日零時起至2025年3月12日24時期間，在本市行政區域內，禁止一切單位、組織和個人利用無人機、穿越機等「低慢小」航空器進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動。

「低慢小」航空器是指飛行高度在1000米以下、飛行時速小於200公里、雷達反射面積小於2平方米的航空器具。主要包括輕型和超輕型飛機（含輕型和超輕型直升機）、滑翔機、三角翼、動力三角翼、載人氣球（熱氣球）、飛艇、滑翔傘、動力滑翔傘、無人機、航空模型（含穿越機）、無人駕駛自由氣球、系留氣球等。