央行等5部門召開座談會：支持民營企業通過資本市場發展壯大

為深入學習貫徹習近平在民營企業座談會上的重要講話精神，落實黨中央、國務院關於金融支持民營企業發展的決策部署，中國人民銀行、全國工商聯、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局2月28日聯合召開金融支持民營企業高質量發展座談會。



中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝，中央統戰部副部長、全國工商聯黨組書記沈瑩，金融監管總局黨委委員、副局長周亮，中國證監會黨委委員、副主席李超出席會議並講話。中國人民銀行黨委委員、副行長、國家外匯局黨組書記、局長朱鶴新主持會議，全國工商聯副主席安立佳出席會議。

會議認為，金融部門要堅持「兩個毫不動搖」，積極健全政策框架，強化督導落實，為民營經濟健康發展和民營企業做強做優做大提供有力的金融支持。

會議要求，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，發揮好結構性貨幣政策工具作用，強化監管引領，引導金融機構「一視同仁」對待各類所有制企業，增加對民營和小微企業信貸投放。執行好金融支持民營經濟25條舉措，健全民營中小企業增信制度，加快出台規範供應鏈金融業務政策文件。

強化債券市場制度建設和產品創新，持續發揮「第二支箭」的撬動引領作用。抓好「科創板八條」「服務現代化產業體系十六條」「併購六條」等政策落實落地，支持民營企業通過資本市場發展壯大。金融機構要強化金融服務能力建設，進一步暢通民營企業股、債、貸等多元化融資渠道，加大各類金融資源要素投入，將民營企業金融服務做實、做深、做精。

會議強調，各方要增強協同聯動，推動完善融資配套機制，下大氣力解決民營企業融資難、融資貴問題，共同營造更優的民營企業發展環境。